Головним викликом для української ППО залишається знайти найдешевший спосіб збивати "шахеди", - головред Defense Express Катков
Головний редактор Defense Express Олег Катков вважає, що українську ППО потрібно посилювати зенітними комплексами, щоб якнайдешевше збивати іранські дрони-камікадзе Shahed
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"Ми вже давно намагаємось не збивати "шахеди" дорогими ракетами до ЗРК. Тим паче коли мова йде про ЗРК Patriot. Оскільки вартість іранських дронів за різними оцінками коливається від 20 до 50 тис. доларів. Тоді як, до прикладу, ракета до ЗРК Patriot коштує понад $4 млн. Коли ми говоримо про ракету AIM-120 до комплексу Nasams, то її вартість становить понад $1 млн. Саме тому витрати на збиття "шахедів" цими ракетами є не співмірними", - пояснив Катков.
Експерт наголосив, що в Україні працюють над створенням найдешевшого способу збиття "шахедів"
"Головним завдання на сьогодні для української ППО залишається створити умови для того, щоб збивати "шахеди" максимально дешево. Витрачати на них дороговартісні ракети просто недоцільно. Адже, якщо ми будемо збивати “шахеди” протибалістичними ракетами, то чим ми тоді будемо збивати балістичні ракети. Проте вже досить давно для ефективної роботи з знищення "шахедів" в Україні використовують зенітні установки", - додав він.
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