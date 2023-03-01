Головний конкурент Мудрика відмовився йти з "Челсі"
Вінгер лондонського "Челсі" Рахім Стерлінг не має наміру покидати команду у літнє трансферне вікно
Про це повідомляє TalkSport.
За інформацією джерела, Рахім Стерлінг не хоче йти з "Челсі", хоч у його трансфері і зацікавлений головний тренер "Арсеналу" Мікель Артета.
28-річний Стерлінг хоче поборотися за своє місце у стартовому складі. Футболіст грає на позиції лівого вінгера, де в "Челсі" є Михайло Мудрик.
З моменту свого трансферу в січні Михайло Мудрик провів за "Челсі" 6 матчів, але результативними діями не відзначився.
На рахунку Рахіма Стерлінга 25 матчів, 6 голів та 3 асисти у цьому сезоні.
Transfermarkt оцінює Стерлінга у 70 млн євро
- 15 січня Михайло Мудрик перейшов до "Челсі" за 100 млн євро та став найдорожчим в історії українським футболістом.
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