Головний конкурент Мудрика відмовився йти з "Челсі"

Про це повідомляє TalkSport.

За інформацією джерела, Рахім Стерлінг не хоче йти з "Челсі", хоч у його трансфері і зацікавлений головний тренер "Арсеналу" Мікель Артета.

28-річний Стерлінг хоче поборотися за своє місце у стартовому складі. Футболіст грає на позиції лівого вінгера, де в "Челсі" є Михайло Мудрик.

З моменту свого трансферу в січні Михайло Мудрик провів за "Челсі" 6 матчів, але результативними діями не відзначився.

На рахунку Рахіма Стерлінга 25 матчів, 6 голів та 3 асисти у цьому сезоні.

Transfermarkt оцінює Стерлінга у 70 млн євро