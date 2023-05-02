Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".

Луческу переніс оперативне втручання на нозі з приводу коксартрозу в Києві, воно пройшло успішно. Найближчим часом 77-річний тренер розпочне реабілітацію під контролем лікарів та медиків "Динамо".

"Луческу перебуває у чудовому настрої, доброму гуморі та вже рветься до роботи. У понеділок він вже робив перші кроки палатою", - заявили у "Динамо".

За станом здоров'я Мірча Луческу був змушений тимчасово передати свої обов’язки та повноваження головного тренера свому асистенту Олександру Шовковському.

Луческу очолює "Динамо" з 2020 року. У нинішньому сезоні кияни йдуть в прем'єр-лізі на четвертому місці за 7 турів до завершення чемпіонату України.