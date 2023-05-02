Головний тренер "Динамо" Луческу переніс операцію
Румуну Мірчі Луческу зробили операцію на нозі, через яку він тимчасово припинив виконувати обов'язки головного тренера "Динамо"
Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".
Луческу переніс оперативне втручання на нозі з приводу коксартрозу в Києві, воно пройшло успішно. Найближчим часом 77-річний тренер розпочне реабілітацію під контролем лікарів та медиків "Динамо".
"Луческу перебуває у чудовому настрої, доброму гуморі та вже рветься до роботи. У понеділок він вже робив перші кроки палатою", - заявили у "Динамо".
За станом здоров'я Мірча Луческу був змушений тимчасово передати свої обов’язки та повноваження головного тренера свому асистенту Олександру Шовковському.
Луческу очолює "Динамо" з 2020 року. У нинішньому сезоні кияни йдуть в прем'єр-лізі на четвертому місці за 7 турів до завершення чемпіонату України.
- 22 квітня Мірча Луческу заявив, що тимчасово припиняє роботу, а його обов'язки виконуватиме Олександр Шовковський.
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