Шовковського призначили в.о. головного тренера "Динамо"
Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу заявив, що тимчасово припиняє роботу, а його обов'язки виконуватиме Олександр Шовковський
Про це повідомляє "Трибуна".
Мірча Луческу йде на лікарняний, йому потрібно зробити операцію на нозі.
"З цього моменту Олександр Шовковський буде виконувати обов’язки головного тренера. Але ми будемо постійно з командою, будемо контролювати ситуацію. Я міг би поїхати з України, але вважаю, що треба залишитися в Києві та зробити цю операцію тут, щоб бути поруч. Адже це важливо для гравців, та, можливо, для країни", – сказав Луческу.
Раніше на адресу 77-річного румуна неодноразово лунали заклики залишити "Динамо" через незадовільні результати. Кияни йдуть в чемпіонаті України лише на четвертому місці та поступаються "Шахтарю", "Дніпру-1" та "Зорі".
Контракт Луческу з "Динамо" чинний до літа 2024 року.
- 14 квітня повідомлялось, що головному тренеру київського "Динамо" Мірчі Луческу необхідна операція.
- 22 квітня у 22-му турі чемпіонату України з футболу "Динамо" у Києві зіграло внічию з "Шахтарем".
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