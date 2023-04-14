Луческу заявив про проблеми зі здоров'ям. Тренер "Динамо" потребує операції

Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".

"Питання не у тому, як я почуваюся, розмова не про це. Як я вже казав, мені потрібно зробити операцію з приводу коксартрозу. Ми обговоримо це з президентом та побачимо, що буде далі. Проблема у тому, що мені прийдеться зробити цю операцію, я не можу і не хочу продовжувати працювати із сильним болем", - заявив Мірча Луческу.

Раніше на адресу 77-річного румуна неодноразово лунали заклики залишити "Динамо" через незадовільні результати. Кияни йдуть в чемпіонаті України лише на четвертому місці та поступаються "Шахтарю", "Дніпру-1" та "Зорі".

Контракт Луческу з "Динамо" чинний до літа 2024 року.