Луческу заявив про проблеми зі здоров'ям. Тренер "Динамо" потребує операції
Головному тренеру київського "Динамо" Мірчі Луческу необхідна операція
Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".
"Питання не у тому, як я почуваюся, розмова не про це. Як я вже казав, мені потрібно зробити операцію з приводу коксартрозу. Ми обговоримо це з президентом та побачимо, що буде далі. Проблема у тому, що мені прийдеться зробити цю операцію, я не можу і не хочу продовжувати працювати із сильним болем", - заявив Мірча Луческу.
Раніше на адресу 77-річного румуна неодноразово лунали заклики залишити "Динамо" через незадовільні результати. Кияни йдуть в чемпіонаті України лише на четвертому місці та поступаються "Шахтарю", "Дніпру-1" та "Зорі".
Контракт Луческу з "Динамо" чинний до літа 2024 року.
- 7 квітня головний тренер "Динамо" Мірча Луческу підтвердив інформацію, що з ним контактували представники французької "Ніцци".
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