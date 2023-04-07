Луческу підтвердив інформацію, що ним зацікавилася "Ніцца"
Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу підтвердив інформацію, що з ним контактували представники французької "Ніцци"
Про це повідомляє PrimaSport.
"Минулого літа мене хотів бачити "Фенербахче" ще до призначення Жорже Жезуса, але я не бажав цього. Були розмови – коли ми грали з "Ренном", то приїжджали представники "Ніцци", але мені навіть в голову не прийшла ідея, щоб погодитись. Тут в Україні докладають великі зусилля, щоб продовжити чемпіонат. Це не мій характер, я не міг зробити так, щоб залишити команду в тій ситуації, в якій вона була. Якщо люди вирішать, що потрібні зміни, то я піду", – сказав Мірча Луческу.
Раніше на адресу 77-річного румуна неодноразово лунали заклики залишити "Динамо" через незадовільні результати. Кияни йдуть в чемпіонаті України лише на четвертому місці та поступаються "Шахтарю", "Дніпру-1" та "Зорі".
Контракт Луческу з "Динамо" чинний до літа 2024 року.
- 22 березня повідомлялось, що "Ніцца" визначила Луческу - основним претендентом на посаду головного тренера.
- 2 квітня "Динамо" переграло "Львів" у сотому матчі румуна Мірчі Луческу на посаді головного тренера київського клубу. Після цього Луческу заявив, що в умовах війни не має права залишати посаду головного тренера київського "Динамо".
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