Луческу підтвердив інформацію, що ним зацікавилася "Ніцца"

Про це повідомляє PrimaSport.

"Минулого літа мене хотів бачити "Фенербахче" ще до призначення Жорже Жезуса, але я не бажав цього. Були розмови – коли ми грали з "Ренном", то приїжджали представники "Ніцци", але мені навіть в голову не прийшла ідея, щоб погодитись. Тут в Україні докладають великі зусилля, щоб продовжити чемпіонат. Це не мій характер, я не міг зробити так, щоб залишити команду в тій ситуації, в якій вона була. Якщо люди вирішать, що потрібні зміни, то я піду", – сказав Мірча Луческу.

Раніше на адресу 77-річного румуна неодноразово лунали заклики залишити "Динамо" через незадовільні результати. Кияни йдуть в чемпіонаті України лише на четвертому місці та поступаються "Шахтарю", "Дніпру-1" та "Зорі".

Контракт Луческу з "Динамо" чинний до літа 2024 року.