Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".

За словами Луческу, він ніколи не міг уявити, що його команді доведеться грати під час війни, тому в такій ситуації не має права залишити "Динамо".

"Я ніколи в житті не міг уявити, що доведеться грати у таких умовах. Це найважчий чемпіонат. Але я маю бути тут, і у такій складній ситуації не залишу команду", - сказав Луческу.

Він додав, що футболісти продовжують грати, аби створити відчуття, що життя навіть під час війни продовжується.

"Люди дивляться на нас і розуміють, що життя триває. Звісно, під час війни складно грати на рівні західних команд, але вкрай важливо продовжувати підтримувати імідж українського футболу на високому рівні", - розповів Луческу після перемоги "Динамо" над "Львовом" з рахунком 2:0.

Раніше на адресу 77-річного румуна неодноразово лунали заклики залишити "Динамо" через незадовільні результати. Кияни йдуть в чемпіонаті України лише на четвертому місці та поступаються "Шахтарю", "Дніпру-1" та "Зорі".