Луческу пояснив, чому не має права залишити "Динамо"
Румун Мірча Луческу заявив, що в умовах війни не має права залишати посаду головного тренера київського "Динамо"
Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".
За словами Луческу, він ніколи не міг уявити, що його команді доведеться грати під час війни, тому в такій ситуації не має права залишити "Динамо".
"Я ніколи в житті не міг уявити, що доведеться грати у таких умовах. Це найважчий чемпіонат. Але я маю бути тут, і у такій складній ситуації не залишу команду", - сказав Луческу.
Він додав, що футболісти продовжують грати, аби створити відчуття, що життя навіть під час війни продовжується.
"Люди дивляться на нас і розуміють, що життя триває. Звісно, під час війни складно грати на рівні західних команд, але вкрай важливо продовжувати підтримувати імідж українського футболу на високому рівні", - розповів Луческу після перемоги "Динамо" над "Львовом" з рахунком 2:0.
Раніше на адресу 77-річного румуна неодноразово лунали заклики залишити "Динамо" через незадовільні результати. Кияни йдуть в чемпіонаті України лише на четвертому місці та поступаються "Шахтарю", "Дніпру-1" та "Зорі".
- 2 квітня "Динамо" переграло "Львів" у сотому матчі румуна Мірчі Луческу на посаді головного тренера київського клубу.
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