Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Спорт Луческу пояснив, чому не має права залишити "Динамо"

Луческу пояснив, чому не має права залишити "Динамо"

2 квітня, 2023 неділя
18:48
Спорт Мірча Луческу

Румун Мірча Луческу заявив, що в умовах війни не має права залишати посаду головного тренера київського "Динамо"

Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".  

За словами Луческу, він ніколи не міг уявити, що його команді доведеться грати під час війни, тому в такій ситуації не має права залишити "Динамо".  

"Я ніколи в житті не міг уявити, що доведеться грати у таких умовах. Це найважчий чемпіонат. Але я маю бути тут, і у такій складній ситуації не залишу команду", - сказав Луческу. 

Він додав, що футболісти продовжують грати, аби створити відчуття, що життя навіть під час війни продовжується. 

"Люди дивляться на нас і розуміють, що життя триває. Звісно, під час війни складно грати на рівні західних команд, але вкрай важливо продовжувати підтримувати імідж українського футболу на високому рівні", - розповів Луческу після перемоги "Динамо" над "Львовом" з рахунком 2:0. 

Раніше на адресу 77-річного румуна неодноразово лунали заклики залишити "Динамо" через незадовільні результати. Кияни йдуть в чемпіонаті України лише на четвертому місці та поступаються "Шахтарю", "Дніпру-1" та "Зорі".  


 
футбол
Динамо
УПЛ
чемпіонат України
Мірча Луческу
війна з Росією
Читайте також:
Путін
1 квітня, 2023 субота
Дві людини зараз правлять у Росії, - Піонтковський
Петро Порошенко
1 квітня, 2023 субота
"Я був шокований цією реакцією": Порошенко жорстко відреагував на позицію МОК щодо РФ
Митрополит УПЦ (МП) Павло розписується під час отримання повістки
1 квітня, 2023 субота
Митрополит Павло вважає захисників України "виродками" й спілкується з "благочестивими людьми" у Москві. СБУ записувала його розмови
Київ
+8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.5
    Купівля 37.5
    Продаж 38.28
  • EUR
    Купівля 40.42
    Продаж 41.2
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, неділя
2 квітня
18:55
російські військові
Протягом доби противник завдав 5 ракетних та 22 авіаційних ударів, здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню, - Генштаб
18:40
Інтерв’ю
Сі Цзіньпін та Ебрахім Раїсі (ліворуч)
Умови мирних переговорів диктуватиме український контрнаступ, - експерт Раміс Юнус
18:35
УПЦ МП
"Геть московського попа!" На подвір'я храму в Хмельницькому, де побили військового, прийшли сотні людей
18:26
Угорщина
Лідер партії Орбана заявив, що через допомогу Україні світ рухається до ядерної війни
18:19
Митрополіт Онуфрій
Попри заборону Онуфрій провів службу в Лаврі
18:15
Перший заступник начальника Хмельницького ОВА Сергій Тюрін
"Ми не московити". Хмельницька ОВА закликала "цивілізовано" розв'язати проблему з УПЦ (МП)
18:01
OPINION
Якуб Логінов
Автобаном до Європи, або Слон на Земпліні
17:52
Блінкен Лавров
Блінкен та Лавров провели першу з липня 2022 року телефонну розмову
17:43
У Латвії вийшла друком збірка Сергія Жадана "Динамо Харкiв"
У Латвії вийшла друком збірка Сергія Жадана "Динамо Харкiв"
17:40
Інтерв’ю
Микола Княжицький
УПЦ МП потрібно заборонити, як філію ФСБ, але робити це з повагою до вірян, - Княжицький
17:28
Ексклюзив
Павло Латушко
Лукашенко розглядає мене як особистого ворога, - білоруський опозиціонер Латушко
17:27
У Білій Церкві на гранаті підірвався 59-річний чоловік
У Білій Церкві на гранаті підірвався 59-річний чоловік
17:25
Лассіна Траоре, Шахтар
УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця після 19-го туру
17:17
Олександр Симчишин
УПЦ (МП) слід позбавити землі в Хмельницькому, а патрульних, які їх підтримали, звільнити, - мер міста
17:15
Передача безпілотника
В Україні почали виготовляти нові снаряди для безпілотників
17:15
Інтерв’ю
Дзозеф Байден та Сі Цзіньпін
Після візиту Сі Цзіньпіна до Росії Захід остаточно зрозумів, що це війна за його майбутнє, - Піонтковський
17:06
Оновлено
Артем Довбик (праворуч), Дніпро-1
УПЛ: Результати усіх матчів 19-го туру чемпіонату України з футболу
16:58
Дмитро Криськів (праворуч), Чорноморець - Шахтар
"Шахтар" не зміг переграти "Чорноморець" в УПЛ
16:46
окупанти крим
Росіяни будуть помирати за Путіна, як худоба, навіть після втрати Криму, - Фейгін
16:06
Дніпро-1, Артем Довбик (праворуч)
Довбик за 10 хвилин зробив хет-трик та приніс "Дніпру-1" перемогу над "Металістом 1925"
16:03
OPINION
Борислав Береза
Війна є, але десь там, далеко...
15:50
Ентоні Джошуа та Джермейн Франклін (ліворуч)
Джошуа після першої за три роки перемоги кинув виклик Ф'юрі
15:03
Олександр Караваєв (ліворуч)
"Динамо" перемогло "Львів" у сотому матчі Луческу на посаді тренера киян
14:45
Ексклюзив
Києво-Печерська лавра, Митрополит Павло (Лебідь)
Митрополит Лебідь тероризує ченців, що хочуть перейти до ПЦУ, - Епіфаній
14:45
російські військові окупанти
Російський загарбник сам задокументував крадіжку картин із Херсонського обласного краєзнавчого музею
14:45
Посол України в Німеччині Олексій Макеєв
Посол України у Німеччині звинуватив однопартійців Шольца у бажанні приховати злочини РФ
14:16
Очільник МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс
Міністр закордонних справ Латвії назвав розміщення ядерної зброї РФ в Білорусі "актом відчаю"
14:16
нафта
Країни ОПЕК не планують зменшувати видобуток нафти
14:12
САУ AS90
Друга група українських артилеристів завершила навчання на САУ АS90 у Британії
14:08
OPINION
Ольга Лень
Ажіотаж з ліками - наслідок інформаційної спецоперації
14:03
Ірина Геращенко
Рада має ухвалити законопроєкт про заборону російської церкви, - Геращенко щодо побиття військового у храмі в Хмельницькому
13:58
Ексклюзив
Віктор Ягун
УПЦ (МП) хоче спровокувати кровопролиття у київській Лаврі, - генерал-майор СБУ Ягун
13:56
Тисячі людей вийшли на протести в Португалії через зростання цін на житло і його оренду, - Reuters
13:55
Едгарс Рінкевичс
"Це законна оборона": Глава МЗС Латвії заявив, що Україна може обстрілювати військові бази на території РФ
13:41
Саммер Макінтош
Канадійка у 16 років побила світовий рекорд, який належав українці Клочковій
13:33
Оновлено
Свято-Покровський Кафедральний собор УПЦ у Хмельницькому
"Скільки ще має загинути?" У Хмельницькому військового побили й скрутили у церкві Московського патріархату
13:32
Дмитро Медведєв
Медведєв погрожує керівництву України "вогняним озером"
13:32
Ексклюзив
Фінляндія НАТО
Вступ Фінляндії до НАТО - геостратегічна поразка Росії, - політик Джердж
13:24
іноземний легіон
Захищаючи Україну на фронті загинув французький доброволець
13:24
крилата ракта "Калібр"
Росія тримає у Чорному морі п’ять бойових кораблів, два з них - носії "калібрів"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV