Про це повідомляє Еспресо.TV.

У столиці "Шахтар" вийшов вперед на 12-й хвилині. Після дальнього удару низом Тараса Степаненка динамівський голкіпер Руслан Нещерет припустився помилки та не зміг впіймати м'яч.

"Динамо" зрівняло рахунок на 82-й хвилині, коли ударом зі штрафного під поперечину забив Олександр Андрієвський.

"Шахтар" зіграв унічию з "Динамо", набрав 53 очка та залишився на першому місці. Донеччани випереджають найближчого переслідувача - "Зорю" - на 7 пунктів. "Динамо" має 41 бал та йде четвертим.

Чемпіонат України

22-й тур

22 квітня

"Динамо" - "Шахтар" 1:1

Голи: Андрієвський, 82 - Степаненко, 12