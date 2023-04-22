"Шахтар" зіграв унічию з "Динамо" в чемпіонаті України
22 квітня у 22-му турі чемпіонату України з футболу "Динамо" у Києві зіграло внічию з "Шахтарем"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У столиці "Шахтар" вийшов вперед на 12-й хвилині. Після дальнього удару низом Тараса Степаненка динамівський голкіпер Руслан Нещерет припустився помилки та не зміг впіймати м'яч.
"Динамо" зрівняло рахунок на 82-й хвилині, коли ударом зі штрафного під поперечину забив Олександр Андрієвський.
"Шахтар" зіграв унічию з "Динамо", набрав 53 очка та залишився на першому місці. Донеччани випереджають найближчого переслідувача - "Зорю" - на 7 пунктів. "Динамо" має 41 бал та йде четвертим.
Чемпіонат України
22-й тур
22 квітня
"Динамо" - "Шахтар" 1:1
Голи: Андрієвський, 82 - Степаненко, 12
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