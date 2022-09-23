Головний тренер збірної України Петраков обурився, що політики і їхні діти не йдуть воювати
Головний тренер збірної України Олександр Петраков заявив, що всі війни повинні вирішуватись за столом переговорів, а не страждають від військових дій лише політики
Про це повідомляє Українська асоціація футболу.
На передматчевій прес-конференції, яка була присвячена матчу Україна - Вірменія, Петракова запитали, чи підтримує він вірменів.
"У нас ситуація критична, тому я не замислювався над цим питанням. Коли йде війна - це дуже погано, з обох сторін гинуть люди. Наша команда, всі ми - проти війни. Хочемо, щоб люди жили в злагоді. Війна нікому не потрібна. Все повинно вирішуватися за столом переговорів. Ніколи не страждають тільки політики - люди, які приймають рішення. Ні вони, ні їхні діти не беруть участь у війні. Беруть участь у війні та гинуть прості люди. Ми за те, щоб не було війни", - сказав головний тренер збірної України Олександр Петраков.
У вересні збірна України проведе ще два матчі. Команда Петракова зіграє проти Шотландії, 27 вересня, у Кракові. А 24 вересня зустрінеться у Єревані з Вірменією.
Після чотирьох матчів Україна має 7 очок та друга в групі 1 дивізіону B Ліги націй. Шотландія з 9 пунктами - перша. Ірландія з 4 балами - третя, Вірменія має 3 очка та займає останнє місце.
Перша команда в групі вийде до вищого дивізіону Ліги націй, остання - вилетить до третього.
- Російський футбольний союз надіслав до УЄФА листа із вимогою дискваліфікувати Петракова за висловлювання про війну. УЄФА оштрафував українця.
- 21 вересня у перенесеному матчі 2-го туру Ліги націй збірна України з футболу поступилась Шотландії.
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