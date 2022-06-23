Віцеспікер держдуми, депутат від пропутінської партії "Единая Россия" закликав до удару по посольству США в Києві через постачання РСЗВ Україні.

Він вважає, що постачаннями реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) HIMARS зі США "крок за кроком рухаються до третьої світової війни".

"Це та дальність (HIMARS можуть стріляти до 195 км - Ред.), що дозволяє досягати території нашої країни. Незалежно від того, що президент України Володимир Зеленський запевнив США, що не завдаватиме ударів по території Росії. Вірити йому аж ніяк не можна", – заявив він.

Тому Швиткін закликає завдавати превентивних ударів: "Це, безумовно, досить серйозно ускладнює ситуацію. Це ще раз підкреслює рух крок за кроком до третьої світової війни з боку США. Потрібно розуміти, що ми маємо жорстко відреагувати. На мою думку, сьогодні реакція має відбуватися і на ті країни, які постачають озброєння. І не просто знищувати інфраструктуру тощо, а я вважаю, головний центр ухвалення рішень – посольство США. Я думаю, що рано чи пізно це ціллю для Збройних сил Росії, "народної міліції" "ДНР" та "ЛНР".

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Він продовжив свою думку: "Моя позиція – треба знищувати урядовий квартал, треба знищувати відповідні точки. Так, ця робота ведеться з боку Міністерства оборони, але потрібно завдавати більш масованих ударів. Дивитись на це все неподобство ми не будемо. Поки б'ють по одній щоці, підставляти іншу – цього не буде",

23 червня міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що Реактивні системи залпового вогню HIMARS уже в Україні.

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