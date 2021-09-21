Львів Головна
ua
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Економіка Головний виконавчий директор Нафтогазу підтвердив намір піти з компанії

Головний виконавчий директор Нафтогазу підтвердив намір піти з компанії

21 вересня, 2021 вiвторок
16:00
Економіка Отто Ватерландер

Головний виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Отто Ватерландер підтвердив намір звільнитися з компанії, оскільки "більше не відчуває, що може працювати ефективно"

Про це повідомила Економічна правда.

За словами Ватерландера, він написав листа наглядовій раді компанії, у якому зазначив, що "більше не відчуває, що може працювати ефективно" і має намір піти з Нафтогазу. Він зазначив, що Нафтогаз після зміни керівництва "не перебуває у стадії розвитку".

Так, додав він, виробнича база компанії ще здатна генерувати велику кількість готівки. Ці гроші потрібні для того, щоб інвестувати і швидше відкривати газові бізнеси.

"Мене хвилює, що якщо ми почнемо інвестувати в якісь інші види діяльності, то опустимося нижче фінансових можливостей компанії або будемо рухатися повільніше з очікуваними інвестиціями у видобуток газу", - цитує видання слова Ватерландера.

За його словами, наразі велика кількість рішень заморожена.

"Наприклад, є певні операційні проблеми в закупівлях. Це дуже важко для компанії, тому що угоди повинно акцептувати правління, а ці рішення не ухвалюються. Я розумію, що Вітрено підтвердив нашу стратегію, він не хоче її змінювати. Але він хоче займатися іншими речами, що не відповідають нашій стратегії. Він хотів би організувати компанію в інший спосіб", - заявив Ватерландер.

Він також зазначив, що у листі наглядовій раді також попросив її допомогти врегулювати цю ситуацію, тому що Нафтогаз повинен ухвалювати рішення щодо важливих речей, і йому потрібна ефективна виконавча команда.

"Я поінформував наглядову раду, що в такій ситуації потрібне дієве рішення. Я розумію, що наглядова рада намагалася відсторонити Юрія Вітренка з посади голови правління, але вона цього не змогла зробити. Відповідно, щоб вирішити ситуацію, можливим рішенням стане моє звільнення", - підкреслив він.

Крім того, за словами Ватерландера, подібного листа наглядовій раді написав інший член правління - Петер ван Дріл.

Щодо позиції інших членів правління, Ватерландер висловив сподівання, що Сергій Перелома, який також очолює Укртрансгаз, залишиться, а щодо намірів Ярослава Теклюка повідомив, що "не може нічого сказати".

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Нафтогаз
Юрій Вітренко
наглядова рада
правління
Читайте також:
19 вересня, 2021 неділя
Новий Берія після Зінічева прибере Золотова й Дюміна, а потім і Путіна, - Піонтковський
20 вересня, 2021 понедiлок
Путін ховається в бункері не від коронавірусу, а від замаху, - Піонтковський
Дмитро Разумков
20 вересня, 2021 понедiлок
Відставки у Раді: Разумков звернеться до антикорупційних органів для перевірки інформації про підкуп депутатів
Київ
+8
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.61
    Купівля 26.61
    Продаж 26.82
  • EUR
    Купівля 31.12
    Продаж 31.47
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, вiвторок
21 вересня
18:28
суд
Справи Майдану: суд відпустив під особисті зобов'язання ексочільника львівського "Беркуту"
18:13
"голосування" жителів ОРДЛО
Україна відстежує і переслідуватиме організаторів "голосування" жителів ОРДЛО і Криму на російських "виборах", - Мінреінтеграції
18:01
МН17
"Нехай Путін перестане заперечувати очевидне": родичі загиблих пасажирів МН17 виступили на суді в Нідерландах
17:40
На Запоріжжі вибух зруйнував житловий будинок, є постраждалий
17:22
Денис Сергєєв
У Великій Британії висунули звинувачення росіянину, який міг керувати операцією з отруєння Скрипалів
17:05
Оновлено
Сенцов і Каплан
"Н***й Україну. 5 років пекла": сестра Сенцова обматюкала країну і "пакує валізи" додому
17:05
Як у столиці чиновники піаряться на садибі Зеленського
17:00
У Харкові відкрили меморіальну дошку на честь трьох Героїв Небесної сотні та жертв теракту в 2015 році
16:40
Михайло Радуцький
Менше половини нардепів вакциновані від коронавірусу, - Радуцький
16:20
субсидія
Мінсоцполітики відкрило реєстр для перевірки призначення житлових субсидій
16:17
сепар
Окупанти розпочали в ОРДЛО збори зі снайперами, мінометниками і коригувальниками арилерії, - розвідка
16:06
Олександр Литвиненко
ЄСПЛ визнав Росію відповідальною за вбивство експідполковника ФСБ Литвиненка
16:03
Ентоні Джошуа
Винесе за 3-7 раундів: Редкач зробив приголомшливий прогноз на бій Усик - Джошуа
15:54
ВРП
Рада суддів оголосила початок відбору членів до Етичної ради ВРП
15:52
НБУ
Українські банки за вісім місяців 2021 року збільшили прибуток у майже півтора рази, - НБУ
15:35
Віктор Циганков
"Динамо" назвало ім'я свого найрейтинговішого футболіста у FIFA 22
15:15
Київ карантин
Цьогоріч Україна не повернеться в "зелену" зону карантину, - Київська школа економіки
14:52
Наталка Діденко
Синоптик Наталка Діденко попередила про мокрий сніг, заморозки й тумани 22 вересня
14:46
monobank
Моnobank готується запустити платежі по QR-коду та відстрочену оплату
14:45
Порошенко
Порошенко розкритикував бюджетну політику монобільшості: працюють на свої конверти, а не на інтереси людей
14:43
Василь Ломаченко
WBC позбавила Ломаченка можливості битися за титул
14:35
ЦНАП
Українці зможуть своєчасно отримати адмінпослуги під час карантину: Рада ухвалила закон
14:29
Давид Арахамія
Рада збереться на позачергове засідання 23 вересня, - Арахамія
14:00
Підробляли довідки і свідоцтва про вакцинацію: СБУ викрила схему працевлаштування за кордоном в обхід COVID-обмежень
13:45
covid
Понад 80% померлих від коронавірусу - люди віком від 60 років, - Ляшко
13:33
Ентоні Джошуа
Оприлюднено неймовірний гонорар Джошуа за бій з Усиком
13:29
Росія вибори
Віталій Портников: Єдиний результат російських виборів - це Донбас
13:28
Руслан Стефанчук
Рада взяла до роботи проєкт держбюджету на 2022 рік
13:21
карантин
Україна з 23 вересня вводить "жовту" зону карантину
13:07
Мірча Луческу
Луческу після бійки на трибунах заборонив футболістам "Динамо" підходити до ультрас
13:04
Еспресо
"Еспресо" увійшло до списку сайтів із найвищим рівнем дотримання профстандартів
12:58
Посадовців соцдепартаменту КМДА судитимуть за розкрадання понад 13 млн грн, - прокуратура
12:38
Ірина Геращенко
Банкова зрадила українські спецслужби, а тепер їх зраджують "слуги народу", – Геращенко про "вагнергейт"
12:34
Михайло Подоляк
Подоляк: У поведінці Разумкова шокує його відверта підтримка олігархів
12:10
Сергій Марченко
Проєкт держбюджету-2022: Марченко назвав основні показники
12:10
Наживо
Ярош Руденко
Бункерний щур Путін за допомогою ОРДЛО бетонує Росію. Дмитро Ярош у стрімі з Сергієм Руденком
12:06
У Карпатах вдарили морози
У Карпатах вдарили морози: рятувальники зафіксували -6°C
12:02
Олександр Усик
Усик розповів, як почувається у ролі "андердога" перед боєм з Джошуа
11:52
Сергій Марченко
"Інвестиції в людину, країну та майбутнє": Марченко назвав пріоритети проєкту держбюджету-2022
11:44
У Кривому Розі сталася пожежа у гуртожитку для військових
У Кривому Розі сталася пожежа у гуртожитку для військових
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV