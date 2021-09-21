Головний виконавчий директор Нафтогазу підтвердив намір піти з компанії
Головний виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Отто Ватерландер підтвердив намір звільнитися з компанії, оскільки "більше не відчуває, що може працювати ефективно"
Про це повідомила Економічна правда.
За словами Ватерландера, він написав листа наглядовій раді компанії, у якому зазначив, що "більше не відчуває, що може працювати ефективно" і має намір піти з Нафтогазу. Він зазначив, що Нафтогаз після зміни керівництва "не перебуває у стадії розвитку".
Так, додав він, виробнича база компанії ще здатна генерувати велику кількість готівки. Ці гроші потрібні для того, щоб інвестувати і швидше відкривати газові бізнеси.
"Мене хвилює, що якщо ми почнемо інвестувати в якісь інші види діяльності, то опустимося нижче фінансових можливостей компанії або будемо рухатися повільніше з очікуваними інвестиціями у видобуток газу", - цитує видання слова Ватерландера.
За його словами, наразі велика кількість рішень заморожена.
"Наприклад, є певні операційні проблеми в закупівлях. Це дуже важко для компанії, тому що угоди повинно акцептувати правління, а ці рішення не ухвалюються. Я розумію, що Вітрено підтвердив нашу стратегію, він не хоче її змінювати. Але він хоче займатися іншими речами, що не відповідають нашій стратегії. Він хотів би організувати компанію в інший спосіб", - заявив Ватерландер.
Він також зазначив, що у листі наглядовій раді також попросив її допомогти врегулювати цю ситуацію, тому що Нафтогаз повинен ухвалювати рішення щодо важливих речей, і йому потрібна ефективна виконавча команда.
"Я поінформував наглядову раду, що в такій ситуації потрібне дієве рішення. Я розумію, що наглядова рада намагалася відсторонити Юрія Вітренка з посади голови правління, але вона цього не змогла зробити. Відповідно, щоб вирішити ситуацію, можливим рішенням стане моє звільнення", - підкреслив він.
Крім того, за словами Ватерландера, подібного листа наглядовій раді написав інший член правління - Петер ван Дріл.
Щодо позиції інших членів правління, Ватерландер висловив сподівання, що Сергій Перелома, який також очолює Укртрансгаз, залишиться, а щодо намірів Ярослава Теклюка повідомив, що "не може нічого сказати".
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