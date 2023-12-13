Голубці з картоплею та обухівський "шитий" рушник стали нематеріальною культурною спадщиною України

Про це повідомляє Міністерство культури України.

Зазначається, що Національний перелік поповнили:

традиція і технологія виготовлення Обухівського "шитого" рушника (місто Обухів, села Таценки, Красна Слобідка Обухівської міської об’єднаної територіальної громади, смт Козин, село Старі Безрадичі Козинської селищної об’єднаної територіальної громади Київської області)

традиція приготування й споживання пісних голубців з картоплею (село Сонячне Волноваського району Донецької області)

Натомість громади мають до 20 грудня подати МКІП план охорони елементів на 5 років. Його повинні розробити за участі громади.

Фото: МКІП