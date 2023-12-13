Голубці з картоплею та обухівський "шитий" рушник стали нематеріальною культурною спадщиною України
Традиція приготування голубців з картоплею та виготовлення обухівського "шитого" рушника поповнили перелік елементів нематеріальної спадщини України
Про це повідомляє Міністерство культури України.
Зазначається, що Національний перелік поповнили:
- традиція і технологія виготовлення Обухівського "шитого" рушника (місто Обухів, села Таценки, Красна Слобідка Обухівської міської об’єднаної територіальної громади, смт Козин, село Старі Безрадичі Козинської селищної об’єднаної територіальної громади Київської області)
- традиція приготування й споживання пісних голубців з картоплею (село Сонячне Волноваського району Донецької області)
Натомість громади мають до 20 грудня подати МКІП план охорони елементів на 5 років. Його повинні розробити за участі громади.
Фото: МКІП
- Національний перелік елементів нематеріальної культурної спадщини України поповнився новими традиціями та обрядами.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.04 Купівля 37.04Продаж 37.66
- EUR Купівля 39.88Продаж 40.83
- Актуальне
- Важливе