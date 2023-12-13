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Голубці з картоплею та обухівський "шитий" рушник стали нематеріальною культурною спадщиною України

13 грудня, 2023 середа
15:50
Культура Обухівський "шитий" рушник

Традиція приготування голубців з картоплею та виготовлення обухівського "шитого" рушника поповнили перелік елементів нематеріальної спадщини України

Про це повідомляє Міністерство культури України.

Зазначається, що Національний перелік поповнили:

  • традиція і технологія виготовлення Обухівського "шитого" рушника (місто Обухів, села Таценки, Красна Слобідка Обухівської міської об’єднаної територіальної громади, смт Козин, село Старі Безрадичі Козинської селищної об’єднаної територіальної громади Київської області)
  • традиція приготування й споживання пісних голубців з картоплею (село Сонячне Волноваського району Донецької області)

Натомість громади мають до 20 грудня подати МКІП план охорони елементів на 5 років. Його повинні розробити за участі громади.

Голубці з картоплею

Фото: МКІП

  • Національний перелік елементів нематеріальної культурної спадщини України поповнився новими традиціями та обрядами.
Україна
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