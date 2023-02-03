Гонконг планує роздати 500 тис. авіаквитків безоплатно для відновлення туризму
Гонконгу оголосив про плани роздати 500 тисяч безкоштовних авіаквитків для відновлення індустрії туризму та залучення відвідувачів
Про це інформує CNN.
Представлена ініціатива Hello Hong Kong розроблялася понад два роки.
Квитки планують розповсюдити між трьома авіакомпаніями міста – національною авіакомпанією Cathay Pacific, HK Express і Hongkong Airlines.
500 тисяч авіаквитків коштували Гонконгу приблизно 254,8 мільйона доларів.
"Мандрівники, які хочуть поїхати до Гонконгу, можуть відвідати сторінку World of Winners з 1 березня, щоб внести свої імена в лотерею квитків", - йдеться в повідомленні.
Квитки будуть роздаватись трьома хвилями: з 1 березня для людей у Південно-Східній Азії, з 1 квітня для людей, які проживають у материковому Китаї, і з 1 травня для жителів решти світу.
Зниження кількості туристів у країні був пов'язаний з пандемією, тоді поїздки були складними та дорогими, До цього часу Гонконг зазвичай відвідували 56 мільйонів людей на рік.
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