Про це інформує CNN.

Представлена ініціатива Hello Hong Kong розроблялася понад два роки.

Квитки планують розповсюдити між трьома авіакомпаніями міста – національною авіакомпанією Cathay Pacific, HK Express і Hongkong Airlines.

500 тисяч авіаквитків коштували Гонконгу приблизно 254,8 мільйона доларів.

"Мандрівники, які хочуть поїхати до Гонконгу, можуть відвідати сторінку World of Winners з 1 березня, щоб внести свої імена в лотерею квитків", - йдеться в повідомленні.

Квитки будуть роздаватись трьома хвилями: з 1 березня для людей у ​​​​Південно-Східній Азії, з 1 квітня для людей, які проживають у материковому Китаї, і з 1 травня для жителів решти світу.

Зниження кількості туристів у країні був пов'язаний з пандемією, тоді поїздки були складними та дорогими, До цього часу Гонконг зазвичай відвідували 56 мільйонів людей на рік.