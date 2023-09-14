Google додав у пошуковик Emoji Kitchen для комбінування смайлів
Компанія Google додала сервіс Emoji Kitchen у вебпошуку для об'єднання двох емодзі в один
Про це інформує розробник команди Дженніфер Деніел.
Уперше Emoji Kitchen дебютував у клавіатурі Gboard для Android, але тепер отримує інтеграцію із вебпошуком.
Для того аби скористатися мікшером емодзі, необхідно ввести у пошуку Google - Emoji Kitchen, а далі натиснути "Get cooking".
Щоб створити один змішаний емодзі, можна поєднати десятки різних смайлів або скористатися генератором випадковості. Результат копіюється в буфер обміну пристрою та вставляється як наклейка у повідомлення чи документ. Наприклад, можна вибрати стікер єдинорога та смайла-чорта - вийде злий дворіг.
Фото: скрін Google
Повідомляється, що Emoji Kitchen у Gboard поки перевершує вебаналог за кількістю доступних для змішування емодзі.
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