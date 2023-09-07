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На честь свого 15-річчя Google Chrome отримає нові функції та дизайн

7 вересня, 2023 четвер
17:34
Технології Google

На честь 15-річчя Google Chrome, браузер отримає новий дизайн та функції, серед яких - покращення системи безпеки, додаткові розширення та функції ШІ

Про це йдеться на сайті Google Chrome.

"Цього місяця Chrome виповнюється 15 років. І хоча багато чого змінилося за останні 15 років, наша початкова мета все ще актуальна — створити швидкий, надійний, безпечний і простий у використанні браузер", - йдеться у заяві.

Найближчими тижнями браузер отримає новий дизайн - нового вигляду набудуть іконки, з'являться нові кольорові теми та зміниться колірна палітра. Користувачі також отримають можливість персоналізувати зовнішній вигляд Chrome на свій смак.

"Ці нові теми та різні кольори допоможуть вам з першого погляду розрізнити профілі, як-от робочий і особистий облікові записи. Ми також покращили інтеграцію з операційними системами, щоб ваші параметри Chrome могли легко адаптуватися до налаштувань рівня освітлення, наприклад до темного і світлого режимів", - пояснює компанія.

Також будуть присутні інші вдосконалення, які спростять використання Chrome - наприклад, повне меню для швидшого доступу до розширень Chrome, Google Translate, Google Password Manager тощо.

Зміниться і дизайн веб-магазину Chrome, а шукати розширення стане легше. Окрім оновленого сучасного інтерфейсу у магазині також з’являться нові категорії розширень, як-от розширення на основі штучного інтелекту, а також персоналізовані рекомендації. 

Зазнає змін і пошук в Google:

"Ми продовжуємо спрощувати пошук у Chrome. Нещодавно ми створили нові можливості, які надають вам швидший доступ до інформації та інструментів пошуку під час перегляду. Перебуваючи на веб-сторінці, виберіть у меню з трьома крапками опцію "Шукати на цій сторінці за допомогою Google". Це відкриє бічну панель пошуку Google, де можна знайти пов’язані пошукові запити, дізнатися більше про джерело сторінки або розпочати інший пошук".

Пошуковик також отримає додаткові функції для використання ШІ.

У новому браузері захисна система Google Safe Browsing тепер перевірятиме сайти на предмет небезпеки у режимі реального часу. Раніше це працювало шляхом перевірки кожного відвідування за збереженим списком відомих шкідливих сайтів, який оновлювався кожні 30–60 хвилин. Компанія пояснює, що сьогодні фішингові домени стали складнішими - 60% із них існують менше 10 хвилин, тому їх стало важче блокувати.

Тепер же, при перевірці у режимі реального часу, компанія очікує покращення захисту від зловмисного програмного забезпечення та фішингових загроз на 25%.

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