Google починає відновлювати в Ізраїлі оновлення даних про дорожній рух на Google Maps і Waze
Компанія Google починає поступово відновлювати оновлення даних про дорожній рух на своїх картах Google Maps і Waze в Ізраїлі після майже двох місяців війни з терористичним угрупуванням ХАМАС
Про це повідомляє The Times of Israel.
"Оскільки все більше водіїв повертаються на дороги, ми оновлюємо Google Maps і Waze, щоб користувачі в Ізраїлі та Газі могли бачити в реальному часі умови дорожнього руху на своєму маршруті під час навігації", - йдеться в повідомленні Google.
Після початку війни 7 жовтня Google тимчасово призупинив оновлення навігації в реальному часі в кінці жовтня "з міркувань безпеки місцевих громад".
Користувачі навігаційних додатків Google Maps та Waze продовжували отримувати вказівки щодо маршрутів та орієнтовний час прибуття, але не могли бачити затори на дорогах.
Цей крок, який слідує за аналогічним кроком, зробленим минулого року в Росії та Україні, був спрямований на запобігання розкриттю місць великого скупчення людей, які можуть стати мішенню для терористів, або пересування військ.
- 24 жовтня компанії Google та Apple тимчасово відключили у своїх додатках інформацію про стан доріг в Ізраїлі та секторі Гази на вимогу ізраїльських військових.
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