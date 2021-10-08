Google присвятив дудл українському спортсмену Піддубному

Про це йдеться у блозі компанії.

Так, дудл на стартовій сторінці пошуковика присвячений українському борцю Івану Піддубному, який народився 8 жовтня 1871 року неподалік від Полтави.

Анімований малюнок, на якому рука спортсмена перетворюється y букву G, можуть побачити лише українські користувачі.

"Мало хто з професійних борців робить кар'єру понад 40 років, і ще менше йде непереможеними з кожного турніру, в якому вони брали участь. Сьогоднішній Doodle вшановує чемпіона світу, українського борця, який домігся і того, і іншого — Івана Піддубного", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, Іван Піддубний народився в цей день в 1871 році в селі Красенівка на території України.

"Вийшовши з будинку в 17 років в пошуках кращого життя, Піддубний знайшов роботу в портах кримського міста Феодосія. Спостерігаючи за матчем з греко-римської боротьби, організованим гастролюючим цирком, який відвідав портове місто, він вирішив випробувати свої сили. Піддубний попросив приєднатися до матчу, і, на превеликий подив, він переміг усіх суперників", - повідомляють в компанії.

До 1906 року він став першим борцем, який виграв два чемпіонати світу. Переможна серія продовжилася шістьма титулами чемпіона світу, а його самого стали називати "Чемпіон чемпіонів".

У віці 55 років в 1926 році Піддубний виграв чемпіонат Америки.

"Хоча він вийшов на пенсію в 1941 році у віці 70 років, його могутня спадщина зберігається, оскільки багато українців, як відомо, до цих пір говорять „як Піддубний“, описуючи чиюсь силу", - пишуть автори дудла.

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