Google присвятив дудл українському спортсмену Піддубному
Пошукова мережа Google присвятила святковий дудл до дня народження українського борця Івана Піддубного
Про це йдеться у блозі компанії.
Так, дудл на стартовій сторінці пошуковика присвячений українському борцю Івану Піддубному, який народився 8 жовтня 1871 року неподалік від Полтави.
Анімований малюнок, на якому рука спортсмена перетворюється y букву G, можуть побачити лише українські користувачі.
"Мало хто з професійних борців робить кар'єру понад 40 років, і ще менше йде непереможеними з кожного турніру, в якому вони брали участь. Сьогоднішній Doodle вшановує чемпіона світу, українського борця, який домігся і того, і іншого — Івана Піддубного", - йдеться в повідомленні.
Як відомо, Іван Піддубний народився в цей день в 1871 році в селі Красенівка на території України.
"Вийшовши з будинку в 17 років в пошуках кращого життя, Піддубний знайшов роботу в портах кримського міста Феодосія. Спостерігаючи за матчем з греко-римської боротьби, організованим гастролюючим цирком, який відвідав портове місто, він вирішив випробувати свої сили. Піддубний попросив приєднатися до матчу, і, на превеликий подив, він переміг усіх суперників", - повідомляють в компанії.
До 1906 року він став першим борцем, який виграв два чемпіонати світу. Переможна серія продовжилася шістьма титулами чемпіона світу, а його самого стали називати "Чемпіон чемпіонів".
У віці 55 років в 1926 році Піддубний виграв чемпіонат Америки.
"Хоча він вийшов на пенсію в 1941 році у віці 70 років, його могутня спадщина зберігається, оскільки багато українців, як відомо, до цих пір говорять „як Піддубний“, описуючи чиюсь силу", - пишуть автори дудла.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.25
Купівля 26.25Продаж 26.47
-
EUR
Купівля 30.24Продаж 30.61
- Актуальне
- Важливе