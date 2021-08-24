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Головна Наука Google привітав українців із 30-річчям Незалежності святковим дудлом

Google привітав українців із 30-річчям Незалежності святковим дудлом

24 серпня, 2021 вiвторок
09:58
Наука Google привітав українців із 30-річчям Незалежності святковим дудлом

Компанія Google присвятила святковий дудл 30-й річниці незалежності України

Про це передає Еспресо.TV.

На стартовій сторінці пошуковика до Дня Незалежності України з’явилося зображення таблички у синьо-жовтих барвах та зображення запорізького човна з українським гербом на вітрилі.

"Козацькі чайки були легкими, маневреними вітрильними човнами запорізьких козаків періоду XVI-XVII ст. Вважають, що чайка зобов'язана своєю назвою незвичній швидкості і легкості, які човен демонстрував на воді. Інноваційність конструкції козацьких чайок давала їм перевагу і дозволила одержати багато славетних перемог. Вітаємо всіх з Днем Незалежності України", - йдеться в блозі.

Довідка: Чайки – це легкі та маневрені парусні човни запорізьких козаків у XVI – XVII століттях. Власне, назвали ці човни саме чайками за надзвичайну їхню швидкість на воді. Але найцікавіша особливість чайок – це те, що їх можна було перекидати догори дном і з утриманим всередині повітрям використовувати фактично як підводні човни.

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