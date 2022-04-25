"Горітиме земля під ногами": Данілов заявив, що покарання за Харківські угоди буде невідворотним
Розслідування злочину підписання Харківських угод чекає на своє виконання
Про це сказав секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі національного телемарафону, передає Укрінформ.
"Ті органи, які мали займатись цим питання, незважаючи на те, що було рішення РНБО, не виконали його до цього часу. Щобільше, ті негідники, які брали у цьому безпосередню участь, і надалі продовжують ходити спокійно по нашій землі, і вона поки не горить під ногами. Але хочу передати їм вітання і сказати, що вона обов’язково буде під вами горіти", - заявив він.
За словами Данілова, відповідальність за підписання Харківських угод буде невідворотньою.
Він запропонував представникам ОПЗЖ "спокійно взяти і покласти свої мандати".
Данілов додав, що тим, хто допомагав РФ, треба відправитися до Москви.
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