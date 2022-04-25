"Горітиме земля під ногами": Данілов заявив, що покарання за Харківські угоди буде невідворотним

Про це сказав секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі національного телемарафону, передає Укрінформ.

"Ті органи, які мали займатись цим питання, незважаючи на те, що було рішення РНБО, не виконали його до цього часу. Щобільше, ті негідники, які брали у цьому безпосередню участь, і надалі продовжують ходити спокійно по нашій землі, і вона поки не горить під ногами. Але хочу передати їм вітання і сказати, що вона обов’язково буде під вами горіти", - заявив він.

За словами Данілова, відповідальність за підписання Харківських угод буде невідворотньою.

Він запропонував представникам ОПЗЖ "спокійно взяти і покласти свої мандати".



Данілов додав, що тим, хто допомагав РФ, треба відправитися до Москви.

Угода між Україною і РФ, підписана 21 квітня 2010 року у Харкові тодішніми президентами України Віктором Януковичем та Росії Дмитром Медведєвим, передбачала продовження терміну перебування чорноморського флоту РФ у Севастополі з 2017 до 2042 року

РНБО доручила СБУ вивчити обставини ратифікації Харківських угод від 27 квітня 2010 року і дії 236 депутатів, які підтримали це рішення.

24 березня 2021 року ДБР повідомило про підозру колишньому прем’єр-міністру Миколі Азарову у вчиненні державної зради через підписання у 2010 році "Харківських угод"

20 жовтня суд його заочно заарештував.