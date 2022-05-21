Гостомель отримає статус міста

Про це представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук поінформував у себе в телеграм-каналі.

Таке рішення, за його словами, було прийнято на останньому засіданні уряду.

"Схвалено проект постанови Верховної Ради "Про віднесення селища міського типу Гостомель Бучанського району Київської області до категорії міст", - повідомив Мельничук.

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"За це рішення ще має проголосувати парламент, бо саме до його повноважень, згідно з Конституцією України, належить віднесення населених пунктів до категорії міст", - додає своєю чергою портал Децентралізація.

У пояснювальній записці до проекту постанови йдеться, що на підставі листа Гостомельської селищної ради від 25 листопада 2021 Київська обласна державна адміністрація звернулась до Кабінету Міністрів України з пропозицією розглянути можливість віднесення селища міського типу Гостомель до категорії міст.

Довідка

Гостомель - розташоване на північний захід від Києва столичне передмістя з давньою історією. Перша письмова згадка Гостомеля датована 1496 роком.

За Магдебурзьким правом місто мало власне самоуправління.

24 лютого 2022 року саме Гостомель став одним з населених пунктів України, де почалася відкрита, повномасштабна російська збройна агресія. Вертольоти з ворожим десантом сідали на злітній смузі місцевого аеропорту, а пізніше на автомобільному мості у Гостомелі, що з'єднує береги ріки Ірпінь, захисниками України було зупинено рух колон росіян на Київ.

Від руйнувань найбільше постраждали гостомельські мікрорайони Військове містечко, Покровський, Чеський двір, Мостище. Зруйновано основні підприємства - міжнародний аеропорт "Антонов", Гостомельський склозавод, логістичні комплекси.

Під час встановленого росіянами у Гостомелі окупаційного режиму ними було вбито селищного голову Юрія Прилипка та сина директора місцевого ліцею №1 Володимира Захлюпаного - художника Сергія Захлюпаного.

Є й інші загиблі та поранені гостомельчани.

Окрім того, десятки людей у перші дні війни було депортовано до Білорусі.

Наразі Гостомель, як і решту міст, селищ та сіл Київщини, перебуває під повним контролем української влади.

Нагадаємо, Гостомелю указом президента України від 6 березня 2022 року присвоєно відзнаку "Місто-герой України".