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Два основні інгредієнти та пара годин. Розповідаємо, як готувати безе
Безе, вони ж меренги — класика французького десерту та найпростіший рецепт з тих, що існують у складній кухні Франції. Усього 2 основні інгредієнти та пара годин роботи принесуть у ваше життя багато радості та глюкози. Готовий смаколик варто зберігати при кімнатній температурі
Інгредієнти для безе:
- цукор - 150 г
- три яєчні білки
- ванільний цукор - дві чайні ложки
Інструкція приготування безе:
- змішуємо 150 г цукру та 2 чайні ложки ванільного цукру
- беремо миску, в якій збиваємо білки міксером 3-5 хв.
- висипаємо цукор зі склянки
- збиваємо ще 5 хв., поки цукор не стане одним цілим з піною
- кладемо на деко аркуш паперу для випікання
- накладаємо на нього майбутні безе в будь-якій формі
- ставимо в духовку на годину при температурі 120 градусів.
Смачного!
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