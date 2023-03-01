Про це інформує Служба безпеки України.

Слідство встановило, що поплічником ворога є колишній очільник Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Антон Шевцов, який з 2016 року перебуває у тимчасово окупованому Севастополі та набув громадянство РФ.

Зловмисник передав свої "рекомендації" щодо розхитування внутрішньополітичної ситуації в Україні російській спецслужбі. Також це він передавав обвинуваченому в держзраді колишньому нардепу Володимиру Сівковичу.

Встановлено, що саме Шевцов після повномасштабного вторгнення особисто розробив для ФСБ "План щодо проведення диверсійної роботи на території України". Куратором "проєкту" став співробітник 5-ї служби ФСБ Косенко М.Ю.

"Цей "документ" передбачав проведення агресором серії вибухів на об’єктах цивільної інфраструктури в різних регіонах нашої держави. Відповідно до розробленого "сценарію" після терактів мали відбутись показові затримання "винних" та публічно пролунати сфабриковані звинувачення у їх причетності до руху опору", - повідомляють правоохоронці.

Таким чином Москва планувала дискредитувати нашу країну на міжнародній арені та спробувати виправдати окупацію.

Крім того, Шевцов разом із прокремлівським пропагандистом розробив медіапроєкт із псевдопошуку "українських військовополонених". У такий спосіб ворог хотів створити передумови для вербування рідних захисників, дискредитації політичної та військової влади України. Вказаний проєкт затвердив Косенко та його керівництвом.

"Шевцов подав на розгляд керівництва 5-ї служби пропозиції щодо створення "Першого українського добровольчого корпусу" з поміж полонених українських військовослужбовців", - додають в СБУ.

Агент надавав російській спецслужбі інформацію про колишніх українських правоохоронців, яких пропонував залучати до розвідувально-підривної діяльності проти України та шляхів надходження міжнародної військової допомоги.

Зловмиснику заочно повідомлено про підозру за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану.