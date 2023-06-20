Готував ворогів до війни в Україні в російському виші спецназу: одесита засудили до 11 років за ґратами
Суд заочно засудив жителя Одеси, який працював у виші спецпідрозділу РФ й готував росіян з тактичної медицини. Також засуджений поширював пости та відео для ворога
Про це інформує Офіс генерального прокурора.
"За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Одеської обласної прокуратури жителя Одеси визнано винним у пособництві державі-агресору", - пише пресслужба.
Повідомляється, що одесита засудили до 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також його позбавили права обіймати посади, пов’язані із виконанням функцій держави та місцевого самоврядування на 10 років.
У суді довели, що у 2019 році громадянин України переїхав на постійне місце проживання до Московської області. Маючи військову освіту, той став членом російського університету спецпідрозділу, де обіймає посади інструктора та керівника медичного напряму.
У Росії це головний навчальний центр для спецпідрозділів з професійної й тактичної підготовки під керівництвом глави Чеченської республіки. З моменту початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну він навчає добровольців, військових та спецзагони росгвардії методам виконання бойових завдань, надання першої допомоги, евакуації поранених з поля битви.
Одесит розповсюджував пости та відео з підписом: "Своих не бросаем", про те, як готувати спецпідрозділи в YouTube та забороненій у РФ соцмережі.
Також засуджений відкрив рахунок для збору грошей на навчання, лікування, спорядження та екіпірування російських військових, які беруть участь у війні проти України. Крім того, він закликав людей фінансово підтримати перемогу РФ над ЗСУ.
- 20 червня стало відомо, що український суд призначив колишньому майору ДСНС з Лимана за держзраду 15 років за ґратами з конфіскацією. Засуджений втік до тимчасово окупованого міста Донецьк.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.78
Купівля 36.78Продаж 37.37
-
EUR
Купівля 40.21Продаж 41.01
- Актуальне
- Важливе