Про це інформує Офіс генерального прокурора.

"За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Одеської обласної прокуратури жителя Одеси визнано винним у пособництві державі-агресору", - пише пресслужба.

Повідомляється, що одесита засудили до 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також його позбавили права обіймати посади, пов’язані із виконанням функцій держави та місцевого самоврядування на 10 років.

У суді довели, що у 2019 році громадянин України переїхав на постійне місце проживання до Московської області. Маючи військову освіту, той став членом російського університету спецпідрозділу, де обіймає посади інструктора та керівника медичного напряму.

У Росії це головний навчальний центр для спецпідрозділів з професійної й тактичної підготовки під керівництвом глави Чеченської республіки. З моменту початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну він навчає добровольців, військових та спецзагони росгвардії методам виконання бойових завдань, надання першої допомоги, евакуації поранених з поля битви.

Одесит розповсюджував пости та відео з підписом: "Своих не бросаем", про те, як готувати спецпідрозділи в YouTube та забороненій у РФ соцмережі.

Також засуджений відкрив рахунок для збору грошей на навчання, лікування, спорядження та екіпірування російських військових, які беруть участь у війні проти України. Крім того, він закликав людей фінансово підтримати перемогу РФ над ЗСУ.