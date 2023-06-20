Ексмайора ДСНС з Лимана заочно засудили за держзраду до 15 років позбавлення волі
Суд призначив колишньому майору ДСНС з Лимана за держзраду 15 років за ґратами з конфіскацією. Засуджений втік до тимчасово окупованого міста Донецьк
Про це інформує Офіс генпрокурора.
"За публічного обвинувачення прокурорів Донецької обласної прокуратури суд ухвалив обвинувальний вирок мешканцю м. Лиман за державну зраду", - пише пресслужба.
Повідомляється, що ексмайора ДСНС заочно засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Прокурор довів у суді, що наприкінці травня 2022 року російські війська захопили місто Лиман головний інспектор профілактичної роботи Краматорського ГУ ДСНС отримав наказ евакуюватись з небезпечної зони. Проте той вирішив залишитись у тимчасово захопленому населеному пункті.
У червні до міста приїхав фейковий заступник міністра "МНС "ДНР", засуджений зустрівся з ним і висловив бажання працювати на загарбників.
"Зрадивши присязі працівника правоохоронного органу, він добровільно обійняв псевдопосаду начальника групи наглядової діяльності та профілактичної роботи ДБУ "пожежно-рятувальний загін м. Красний Лиман" у структурному підрозділі фейкового міністерства", - пояснили в прокуратурі.
До обов’язків зрадника належало прибувати на місця пожеж та складати акти з висновками, корисними окупаційній владі. Після визволення Лимана українськими захисниками чоловік втік до тимчасово захопленого Донецька.
Зрадника звільнено з лав ДСНС України та позбавлено звання майора служби цивільного захисту.
- Також нещодавно заочно оголосили підозру пособнику загарбників з Херсонщини, який під час окупації здавав їм патріотично налаштованих односельчан та забезпечував російських військових харчами і матеріальними ресурсами.
- Крім того, Служба безпеки викрила на шпигунстві співробітника прикордонного управління ФСБ РФ. Він намагався створити агентурну мережу.
- Водночас старості села на Донеччині, яка перейшла на бік ворога і зливала інформацію про односельців, заочно оголосили підозру у держзраді та колабораціонізмі.
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