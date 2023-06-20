Про це інформує Офіс генпрокурора.

"За публічного обвинувачення прокурорів Донецької обласної прокуратури суд ухвалив обвинувальний вирок мешканцю м. Лиман за державну зраду", - пише пресслужба.

Повідомляється, що ексмайора ДСНС заочно засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прокурор довів у суді, що наприкінці травня 2022 року російські війська захопили місто Лиман головний інспектор профілактичної роботи Краматорського ГУ ДСНС отримав наказ евакуюватись з небезпечної зони. Проте той вирішив залишитись у тимчасово захопленому населеному пункті.

У червні до міста приїхав фейковий заступник міністра "МНС "ДНР", засуджений зустрівся з ним і висловив бажання працювати на загарбників.

"Зрадивши присязі працівника правоохоронного органу, він добровільно обійняв псевдопосаду начальника групи наглядової діяльності та профілактичної роботи ДБУ "пожежно-рятувальний загін м. Красний Лиман" у структурному підрозділі фейкового міністерства", - пояснили в прокуратурі.

До обов’язків зрадника належало прибувати на місця пожеж та складати акти з висновками, корисними окупаційній владі. Після визволення Лимана українськими захисниками чоловік втік до тимчасово захопленого Донецька.

Зрадника звільнено з лав ДСНС України та позбавлено звання майора служби цивільного захисту.