Про це в ефірі Еспресо заявила радниця голови Асоціації міст України Віталія Кличка Оксана Продан.

"Сьогодні для будівництва укриттів немає нових державних стандартів. Держава не дала сьогодні для будівельників нових вимог щодо того, як будувати укриття. Більш того, сьогодні у державному бюджеті кошти, які закладені на захист населення не використовуються - не надаються субвенції у місцеві бюджети, щоб були зроблені легкі об'єкти цивільного захисту", - сказала вона.

За словами Продан, все це органи місцевого самоврядування роблять виключно під власну відповідальність.

"На центральному рівні стандарти досі не затверджені. Говорити про будівництво нових об'єктів ми дуже умовно можемо. Органи місцевого самоврядування або приватні власники просто приводять до належного стану, облаштовують приміщення, щоб люди могли там перебувати. Держава умов для цього не надає", - підсумувала радниця голови АМУ.