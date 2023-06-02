Говорити про нові укриття можна лише умовно, для їхнього будівництва немає держстандартів, - радниця Кличка в Асоціації міст
Сьогодні для будівництва укриттів немає нових державних стандартів. Також владою не надаються субвенції у місцеві бюджети, щоб були зроблені легкі об'єкти цивільного захисту
Про це в ефірі Еспресо заявила радниця голови Асоціації міст України Віталія Кличка Оксана Продан.
"Сьогодні для будівництва укриттів немає нових державних стандартів. Держава не дала сьогодні для будівельників нових вимог щодо того, як будувати укриття. Більш того, сьогодні у державному бюджеті кошти, які закладені на захист населення не використовуються - не надаються субвенції у місцеві бюджети, щоб були зроблені легкі об'єкти цивільного захисту", - сказала вона.
За словами Продан, все це органи місцевого самоврядування роблять виключно під власну відповідальність.
"На центральному рівні стандарти досі не затверджені. Говорити про будівництво нових об'єктів ми дуже умовно можемо. Органи місцевого самоврядування або приватні власники просто приводять до належного стану, облаштовують приміщення, щоб люди могли там перебувати. Держава умов для цього не надає", - підсумувала радниця голови АМУ.
- Унаслідок ворожого обстрілу в ніч на 1 червня в Києві три людини загинули біля зачиненого укриття. Після цього столична влада заявила, що віднині всі сховища у місті будуть постійно відчинені.
- Того ж дня президент України Володимир Зеленський пообіцяв покарати всіх винних у трагедії. 2 червня Зеленський на Ставці доручив перевірити всі укриття в Києві й по Україні.
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