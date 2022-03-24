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Головна війна з Росією Grammarly, NEC Group та Deutsche Telekom: Федоров назвав техкомпанії, які покинули ринок РФ 24 березня

Grammarly, NEC Group та Deutsche Telekom: Федоров назвав техкомпанії, які покинули ринок РФ 24 березня

24 березня, 2022 четвер
21:37

Федоров назвав техкомпанії, які станом на 24 березня 2022 покинули ринок Російської Федерації у звʼязку з її вторгненням в Україну

Список цих компаній у своєму Telegram-каналі оголосив Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

За його інформацією, російський та білоруський ринки покинула Американська компанія Grammarly - заблокувала доступ користувачам.
Як відомо, це онлайн-сервіс, який використовує АІ для допомоги в написанні текстів англійською мовою.

Крім того в Росії та Білорусі припинила свою діяльність Clarivate - незалежна американська компанія, яка управляє базами даних. Компанія належить інформаційним системам, зокрема Web of Science, доступ до якої раніше був обмежений для російських та білоруських користувачів.

Також німецька телекомунікаційна компанія Deutsche Telekom оголосила, що припинить розробку програмного забезпечення в РФ. Унаслідок чого її більше не буде на російському ринку.

Крім того, японська телекомунікаційна компанія NEC Group призупинила всі майбутні продажі продуктів та послуг, а також майбутні інвестиції в російський ринок.

І нарешті Weatherford International призупинила поставки й одразу ж зупинила будь-які нові інвестиції чи впровадження нових технологій на території РФ.

"Також неймовірна підтримка від EpicGames. Американська компанія, що займається розробкою відеоігор, зібрала на допомогу Україні понад 50 мільйонів доларів. І продовжує збирати ще", - додає Федоров. 

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Новини
Білорусь
санкції
РФ
Міністерство цифрової трансформації
Михайло Федоров
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