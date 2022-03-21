Техкомпанії YouScan та ESET пішли з ринку Росії та Білорусі, - Федоров

Про це повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Еспресо.TV

"Зло не повинне мати жодного виправдання. Компанії, які досі залишаються в Росії, не лише свідомо підтримують її війну проти України, а й спонсорують її. Наша команда працює над повною цифровою блокадою РФ", - зазначив очільник Мінцифри

Які ж техкомпанії покинули ринок Росії сьогодні:

• YouScan повністю закрили бізнес в РФ. Зупинили всі нові продажі і будуть лише обслуговувати уже наявних в Росії клієнтів до закінчення строку їхніх контрактів. YouScan – це платформа для аналітики соціальних медіа на базі штучного інтелекту з найкращими в індустрії можливостями аналізу зображень;

• ESET. Окрім зупинення продажу продуктів у РФ та Білорусі, компанія ESET припиняє співпрацю з дистриб'ютором рішень ESET в Росії – I-SET Softwea. Відтепер I-SET Softwea не матиме права продавати та розповсюджувати продукти й послуги ESET, а також публічно комунікувати від імені бренду ESET. ESET – великий міжнародний розробник антивірусного ПЗ і рішень у сфері комп'ютерної безпеки для корпоративних і домашніх користувачів.

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