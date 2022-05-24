Грають м'язами: під час візиту Байдена до Японії Росія і Китай підняли у небо бойові літаки

Про це повідомляє The New York Times.

Китай і Росія у вівторок, 24 травня, провели свої перші спільні військові навчання після вторгнення Москви в Україну, піднявши бомбардувальники над морями в північно-східній Азії. Очевидно, це було зроблено для демонстрації сили у час, коли президент Байден відвідував регіон.

Американський лідер зустрічався у Токіо з лідерами Австралії, Японії та Індії, країн так званої коаліції Quad, яка була сформована для протидії китайському домінуванню в Індо-Тихоокеанському регіоні, - пише The New York Times. Військова активність стала красномовним знаком того, що партнерство між Китаєм і Росією не ослабло, навіть після загибелі тисяч людей в Україні після нападу РФ.

Бомбардувальники РФ та КНР пролетіли над Японським морем і подалися на південь, у напрямку до Східно-Китайського та Філіппінського морів, - сказав газеті високопоставлений американський чиновник. Через кілька годин Південна Корея опублікувала заяву, в якій підтвердила навчання. У документі сказано, що два китайські та чотири російські військові літаки увійшли в зону ідентифікації протиповітряної оборони біля східного узбережжя країни, не вторгнувшись, утім, у її повітряний простір.