Грають м'язами: під час візиту Байдена до Японії Росія і Китай підняли у небо бойові літаки
Літаки, здатні нести ядерну зброю, піднялися у повітря і пролетіли над Японським та Східно-Китайським морями
Про це повідомляє The New York Times.
Китай і Росія у вівторок, 24 травня, провели свої перші спільні військові навчання після вторгнення Москви в Україну, піднявши бомбардувальники над морями в північно-східній Азії. Очевидно, це було зроблено для демонстрації сили у час, коли президент Байден відвідував регіон.
Американський лідер зустрічався у Токіо з лідерами Австралії, Японії та Індії, країн так званої коаліції Quad, яка була сформована для протидії китайському домінуванню в Індо-Тихоокеанському регіоні, - пише The New York Times. Військова активність стала красномовним знаком того, що партнерство між Китаєм і Росією не ослабло, навіть після загибелі тисяч людей в Україні після нападу РФ.
Бомбардувальники РФ та КНР пролетіли над Японським морем і подалися на південь, у напрямку до Східно-Китайського та Філіппінського морів, - сказав газеті високопоставлений американський чиновник. Через кілька годин Південна Корея опублікувала заяву, в якій підтвердила навчання. У документі сказано, що два китайські та чотири російські військові літаки увійшли в зону ідентифікації протиповітряної оборони біля східного узбережжя країни, не вторгнувшись, утім, у її повітряний простір.
Південнокорейські військові відправили свої винищувачі і "вжили тактичних заходів для захисту від надзвичайних ситуацій", – йдеться у повідомленні. Японські військові також заявили, що вони піднімали у повітря свої винищувачі, щоб попередити бомбардувальників і вести спостереження.
"Ми розглядаємо військові навчання, проведені в розпал зустрічі на вищому рівні між Японією, США, Австралією та Індією, як намір продемонструвати силу проти Японії, яка була організатором зустрічі", – сказав журналістам Нобуо Кіші, міністр оборони Японії. "Також той факт, що ця діяльність була проведена в розпал саміту Quad, дозволяє розглядати ці навчання більш провокаційними, ніж ті, що відбувалися колись".
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