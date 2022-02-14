Греція заявила про вбивство на Донеччині двох етнічних греків українськими військовими, - Європейська правда

Про це заявило МЗС Греції, передає Європейська правда.



"Висловлюємо найглибший жаль у зв’язку з раптовою смертю двох експатріантів та серйозних поранень ще двох у селі Гранітне, що розташоване поблизу лінії зіткнення на сході України. Також висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих, а також бажаємо якнайшвидшого одужання постраждалим", - ідеться в повідомленні.



Як зазначає видання, очільник грецького МЗС Нікос Дендіас має намір провести телефоном перемовини з головою українського МЗС Дмитром Кулебою, "щоб знову наголосити на необхідності захисту грецької громади в Україні".



У Нацполіції Донеччини повідомили, що подія сталася близько 00:45 13 лютого в кафе села Гранітного Волноваського району. У результаті конфлікту між відвідувачами невідомі почали стріляти.



На виклик приїхали бійці спецпідрозділу КОРД, слідчо-оперативна група поліції Волновахи та "швидка". За попередньою інформацією, одна людина загинула на місці, ще одна - в лікарні, а двох поранених госпіталізували.



Наразі проводять першочергові слідчі дії. За цим фактом розпочато кримінальне провадження ст. 115 ч.2 п.1,7 ( умисне вбивство двох або більше осіб з хуліганських мотивів), 15 ч. 3 ст. 115 ч.2 п.1,7 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України та ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.



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