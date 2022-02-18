Гривня повернулася до падіння за курсом НБУ, долар подорожчав на 21 копійку
На п'ятницю, 18 лютого, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо долару на рівні 28,3 грн/$
Про це повідомляє сайт НБУ.
Євро за курсом НБУ коштує 32,2 грн, 10 російських рублів - 3,74 грн.
На готівковому ринку станом на 7:30, за даними фінансового порталу "Мінфін", долар купують у середньому по 28,3 грн, продають - по 28,45 грн.
При цьому пропозиції купівлі коливаються від 28,2 грн до 28,38 грн, продажу - від 28,37 грн до 28,5 грн.
- Нагадаємо, на четвер, 17 лютого, офіційний валютний курс було встановлено на рівні 28,09 грн/$, 31,93 грн, 3,74 грн за 10 російських рублів.
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