НБУ продовжив зміцнювати гривню, долар здешевшав на 15 копійок

Про це повідомляє сайт НБУ.



Євро за курсом НБУ коштує 31,93 грн, 10 російських рублів - 3,74 грн.



На готівковому ринку станом на 8:00, за даними фінансового порталу "Мінфін", долар купують у середньому по 28,1 грн, продають - по 28,2 грн.



При цьому пропозиції купівлі коливаються від 28 грн до 28,14 грн, продажу - від 28,15 грн до 28,46 грн.

Нагадаємо, на середу, 16 лютого, офіційний валютний курс було встановлено на рівні 28,24 грн/$, 32,03 грн/євро, 3,75 грн за 10 російських рублів.