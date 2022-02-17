НБУ продовжив зміцнювати гривню, долар здешевшав на 15 копійок
На четвер, 17 лютого, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо долару на рівні 28,09 грн/$
Про це повідомляє сайт НБУ.
Євро за курсом НБУ коштує 31,93 грн, 10 російських рублів - 3,74 грн.
На готівковому ринку станом на 8:00, за даними фінансового порталу "Мінфін", долар купують у середньому по 28,1 грн, продають - по 28,2 грн.
При цьому пропозиції купівлі коливаються від 28 грн до 28,14 грн, продажу - від 28,15 грн до 28,46 грн.
- Нагадаємо, на середу, 16 лютого, офіційний валютний курс було встановлено на рівні 28,24 грн/$, 32,03 грн/євро, 3,75 грн за 10 російських рублів.
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