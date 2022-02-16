Гривня зміцніла щодо долару і євро за курсом НБУ

Про це повідомляє сайт НБУ.



Євро за курсом НБУ коштує 32,03 грн, 10 російських рублів - 3,75 грн.



На готівковому ринку станом на 7:55, за даними фінансового порталу "Мінфін", долар купують у середньому по 28,18 грн, продають - по 28,3 грн.



При цьому пропозиції купівлі коливаються від 28,05 грн до 28,25 грн, продажу - від 28,25 грн до 28,4 грн.



Нагадаємо, на вівторок, 15 лютого, офіційний валютний курс було встановлено на рівні 28,54 грн/$, 32,33 грн/євро, 3,74 грн за 10 російських рублів.



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