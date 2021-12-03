Гривня продовжила втрачати вартість щодо долара
На п'ятницю, 3 грудня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо долару на рівні 27,29 грн/$
Про це повідомляє сайт НБУ.
Євро за курсом НБУ коштує 30,94 грн, 10 російських рублів - 3,7 грн.
На готівковому ринку, за даними фінансового порталу "Мінфін", долар купують у середньому по 27,2 грн, продають - по 27,28 грн.
При цьому пропозиції купівлі коливаються від 27,1 грн до 27,3 грн, продажу - від 27,2 грн до 27,4 грн.
Напередодні, 2 грудня, офіційний валютний курс було встановлено на рівні 27,23 грн/$, 30,84 грн/євро, 3,68 грн за 10 російських рублів.
1 грудня долар за курсом НБУ коштував 27,21 грн, євро - 30,92 грн, 10 російських рублів - 3,66 грн.
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