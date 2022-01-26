Гривня здешевшала щодо долару на 29 копійок за курсом НБУ

Про це повідомляє сайт НБУ.



Євро за курсом НБУ коштує 32,3 грн, 10 російських рублів - 3,64 грн.



На готівковому ринку станом на 7:20, за даними фінансового порталу "Мінфін", долар купують у середньому по 28,65 грн, продають - по 28,8 грн.



При цьому пропозиції купівлі коливаються від 28,57 грн до 28,74 грн, продажу - від 28,75 грн до 29,1 грн.



Напередодні, 25 січня, офіційний валютний курс становив 28,38 грн/$, 32,06 грн/євро, 3,59 грн за 10 російських рублів.



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