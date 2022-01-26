Гривня здешевшала щодо долару на 29 копійок за курсом НБУ
На середу, 26 січня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо долару на рівні 28,67 грн/$
Про це повідомляє сайт НБУ.
Євро за курсом НБУ коштує 32,3 грн, 10 російських рублів - 3,64 грн.
На готівковому ринку станом на 7:20, за даними фінансового порталу "Мінфін", долар купують у середньому по 28,65 грн, продають - по 28,8 грн.
При цьому пропозиції купівлі коливаються від 28,57 грн до 28,74 грн, продажу - від 28,75 грн до 29,1 грн.
Напередодні, 25 січня, офіційний валютний курс становив 28,38 грн/$, 32,06 грн/євро, 3,59 грн за 10 російських рублів.
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