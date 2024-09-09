Скільки валюти можна вивозити за кордон: правила декларування

Скільки доларів та євро можна вивезти за кордон

Якщо не декларувати, згідно з українським законодавством, одна особа може вивезти за кордон не більше 10 тис. доларів в еквіваленті.

Усі кошти понад цю норму необхідно декларувати.

Чи можна вивозити за кордон додаткові €10 тис. на дитину

Так, можна, у випадку, якщо родина виїжджає з дитиною - на неї також можна декларувати 10 тис. доларів.

Чи можна вивезти валюти більш як €10 тис., якщо все задекларувати

Можна у випадку, якщо є підтверджувальні документи, які доводять походження грошей.

Такими документами є лише виписки з банку про зняття готівки з власних рахунків у банках або придбання особою банківських металів у банках.

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