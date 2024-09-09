Скільки валюти можна вивозити за кордон: правила декларування
Які діють обмеження на вивезення доларів і євро за кордон та які штрафи за порушення закону
Скільки доларів та євро можна вивезти за кордон
Якщо не декларувати, згідно з українським законодавством, одна особа може вивезти за кордон не більше 10 тис. доларів в еквіваленті.
Усі кошти понад цю норму необхідно декларувати.
Чи можна вивозити за кордон додаткові €10 тис. на дитину
Так, можна, у випадку, якщо родина виїжджає з дитиною - на неї також можна декларувати 10 тис. доларів.
Чи можна вивезти валюти більш як €10 тис., якщо все задекларувати
Можна у випадку, якщо є підтверджувальні документи, які доводять походження грошей.
Такими документами є лише виписки з банку про зняття готівки з власних рахунків у банках або придбання особою банківських металів у банках.
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