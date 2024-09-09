Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство Скільки валюти можна вивозити за кордон: правила декларування

Скільки валюти можна вивозити за кордон: правила декларування

Олена Чернінька
9 вересня, 2024 понедiлок
16:49
Суспільство долари

Які діють обмеження на вивезення доларів і євро за кордон та які штрафи за порушення закону

Зміст

Скільки доларів та євро можна вивезти за кордон

Якщо не декларувати, згідно з українським законодавством, одна особа може вивезти за кордон не більше 10 тис. доларів в еквіваленті.

Усі кошти понад цю норму необхідно декларувати.

Чи можна вивозити за кордон додаткові €10 тис. на дитину

Так, можна, у випадку, якщо родина виїжджає з дитиною - на неї також можна декларувати 10 тис. доларів.

Чи можна вивезти валюти більш як €10 тис., якщо все задекларувати

Можна у випадку, якщо є підтверджувальні документи, які доводять походження грошей.

Такими документами є лише виписки з банку про зняття готівки з власних рахунків у банках або придбання особою банківських металів у банках.

Джерело

Теги:
Новини
Україна
Економіка
Читайте також:
УБД
Автор Крістіна Слончак
6 вересня, 2024 п'ятниця
Все про пільги УБД у 2024 році: перелік, як оформити та які права надають
Енергетика
Автор Марина Клюєва
8 вересня, 2024 неділя
"За це треба розстрілювати": нардеп Кучеренко про будівництво трирівневого захисту енергооб‘єктів
томос
Автор Ірена Моляр
6 вересня, 2024 п'ятниця
Існує загроза, що Томос для України може бути відкликаний, - релігієзнавець Ковальов
Київ
+25°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.87
    Купівля 40.87
    Продаж 41.38
  • EUR
    Купівля 45.23
    Продаж 45.93
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
9 вересня
18:24
Google заборонив реєстрацію акаунтів на своїх сервісах за російськими номерами, - росЗМІ
18:17
Ексклюзив
Тарас Загородній
Китайський "мирний план", разом з можливим індійським, виглядає як план розчленування Росії, - політтехнолог
18:17
Михайло Подоляк
"Тепер противник знає, що НАТО не відповідатиме на порушення повітряного простору": Подоляк про російські БПЛА у Латвії та Румунії
18:08
Оновлено
Херсон
РФ атакує Херсон: поранено трьох людей, серед них медсестра однієї з місцевих лікарень
18:07
поліція німеччина
Німеччина запровадить тимчасовий прикордонний контроль, щоб "захиститись від ісламістського екстремізму"
18:07
OPINION
Ростислав Павленко
Стратегія, логіка і план
18:00
Девід Ноулз
Створив щоденний подкаст про війну в Україні: у 32 роки помер британський журналіст Девід Ноулз
17:46
Чехія Україна
Генштаб ЗС Чехії закликав партнерів дозволити Україні бити західною далекобійною зброєю по території Росії
17:46
Ексклюзив
Кабмін
"Більш фахові люди очолили міністерства": нардеп Цимбалюк про перестановки в уряді
17:42
ЗСУ
Нардеп пояснив, чому в бюджет не заклали коштів на зарплати військовим. Де планують узяти гроші
17:36
Шахед
У Румунії знайшли уламки БПЛА біля кордону з Україною
17:28
Огляд
Емілі Армстронг
Linkin Park представив нову вокалістку: хто така Емілі Армстронг, яка прийшла на місце Честера Беннінгтона
17:14
Ексклюзив
Війна з Росією, ЗСУ
Покровський виступ може перетворитися на місце тотального знищення росіян, - військовослужбовець Тимочко
17:13
шахед
У ЗС Латвії заявили, що на території країни 7 вересня впав БПЛА типу Shahed з вибухівкою
17:05
На фото: співачка Jerry Heil
Jerry Heil подала на "Ґреммі" трек All eyes on kids про викрадених Росією українських дітей
17:04
ЗСУ
РФ активізувалася на Курахівському напрямку: на фронті 105 боєзіткнень від початку доби
16:48
на фото пожежа у національному природному парку "Святі гори"
Рятувальники загасили масштабну пожежу в нацпарку "Святі гори" на Донеччині: пошкоджено майже пів сотні будинків
16:45
Сергій Лавров
"Ключова проблема мирних ініціатив": Лавров згадав про "права російськомовного населення" України
16:40
ВЛК_військовий квиток
Очільнику Бучанського ТЦК оголосили нову підозру в організації схем для ухилення від мобілізації
16:39
Віктор Орбан
ЗМІ: Орбан готується у вересні "ефектно" представити свою "миротворчу місію" щодо України
16:26
Туреччина . Посольство в Україні в Києві
Туреччина вперше за 13 років візьме участь у зустрічі міністрів Ліги арабських держав, - Reuters
16:25
Ексклюзив
ЗСУ
"Вороги втрачають човни цілими складами": ОСУВ "Таврія" про ситуацію на лівому березі Херсонщини
16:15
Роберт Фіцо
Фіцо заявив про "нацизм і фашизм" в Україні, з яким "мовчки мириться" увесь світ
16:14
національний кешбек
За тиждень роботи Національного кешбеку до програми долучились 800 тис. українців, - Свириденко
16:06
OPINION
Дебати Трамп — Гарріс: напередодні
16:05
Оновлено
Обстріл Дергачів 8 вересня: загинула жінка, кількість постраждалих зросла до 13
15:58
Швеція
Швеція оголосила новий пакет військової допомоги для України на близько €400 млн
15:51
Євросоюз
ЄС отримав повідомлення від союзників про поставку Росії балістичних ракет з Ірану
15:51
"Крижаний полон": станцію "Академік Вернадський" на 100 км оточили брили льоду
15:28
POS-термінал
НБУ посилив обмеження на розрахунки українськими картками за кордоном
15:25
російські окупанти
РФ залучає курсантів до війни проти України через брак особового складу на Херсонщині й Запоріжжі, - "Атеш"
15:25
Аналог гранати РГД-5
Аналоги Ф-1 і РГД-5: Україна кодифікувала нові гранати власного виробництва
15:11
НБУ
Нацбанк спростував інформацію про нібито встановлення лімітів за рахунками клієнтів
15:01
Одруження через скайп
У Дії запрацювала послуга "Шлюб онлайн"
14:58
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
МАГАТЕ не рекомендує перезапускати жоден реактор на ЗАЕС, доки триває війна, - Гроссі
14:40
окупаційний символ Z
У литовській Клайпеді розслідують появи літери "Z" на обʼєктах
14:36
Літак Ан-2 розбився у Росії
У Підмосков'ї розбився російський літак Ан-2: екіпаж загинув
14:28
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:23
новини Хмельницького
У Хорватії сталася ДТП за участю автобуса з мігрантами: постраждали 14 людей
14:15
Китай та росія
РФ і Китай проведуть спільні навчання морських і повітряних сил
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV