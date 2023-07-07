Еспресо.TV зібрав інформацію про наслідки грози у Київській області.

Бориспіль

У своєму телеграм-каналі генерал Андрій Нєбитов повідомив про руйнування у Борисполі.

"Від пориву вітру в одному із приміщень котельні впала труба. На щастя ніхто не постраждав, на місці поліція і комунальні служби", - йдеться у повідомленні.

Передмістя Києва

У жителів передмістя Києва, Софіївської Борщагівки, через негоду масово зламалась техніка.

Мешканці одного з житлових комплексів розповіли Еспресо.TV про зіпсовані газові котли, домофони, роутери й т.д.

Також через грозу фіксуються проблеми з електроенергією та інтернетом.

Київ

Телеграм-канали діляться кадрами негоди у столиці. Місцева влада не повідомляла про нещасні випадки, чи руйнування.