Гроза на Київщині: у Борисполі руйнування, а жителі передмістя столиці масово скаржаться на зіпсовану техніку
Ввечері 6 липня та вночі 7 липня у Київській області вирує негода: гроза та шквальний вітер
Еспресо.TV зібрав інформацію про наслідки грози у Київській області.
Бориспіль
У своєму телеграм-каналі генерал Андрій Нєбитов повідомив про руйнування у Борисполі.
"Від пориву вітру в одному із приміщень котельні впала труба. На щастя ніхто не постраждав, на місці поліція і комунальні служби", - йдеться у повідомленні.
Передмістя Києва
У жителів передмістя Києва, Софіївської Борщагівки, через негоду масово зламалась техніка.
Мешканці одного з житлових комплексів розповіли Еспресо.TV про зіпсовані газові котли, домофони, роутери й т.д.
Також через грозу фіксуються проблеми з електроенергією та інтернетом.
Київ
Телеграм-канали діляться кадрами негоди у столиці. Місцева влада не повідомляла про нещасні випадки, чи руйнування.
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