Про це інформує синоптик Наталка Діденко.

Погода завтра буде цікавою, складною і строкатою водночас.

6 липня атмосферні фронти, антициклон, спека під +35 °C і вище, в зоні фронтів небезпечні метеорологічні явища, грози, шквали, сильні зливи, ймовірний град.

У південних та східних областях буде спекотно

Сильна спека очікується на півдні та сході України, вдень +30...+35 °C, подекуди до +37 °C.

Без дощів, яскраве сонце.

Лише на Одещині завтра ввечері дощ з грозою.

У північних, західних і центральних регіонах очікується негода

Дощі, грози, місцями сильні зливи та шквалисте посилення вітру при грозі передбачаються у четвер на заході, півночі та в більшості центральних областей.

У Кропивницькому з районами вже аж пізно ввечері, до Дніпропетровщини може й не дійти.

На півночі та в центрі України температура повітря переважно становитиме +30...+34 °C.

У західних областях, а також на північній Житомирщині буде найсвіжіше, протягом дня +23...+29 °C.

Вітер південно-східний, 3-8 м/с, під час гроз місцями пориви 15-20 м/с.

У Києві будуть погодні коливання

Денна спека обіцяє щипатися, +32...+34 °C, атмосферний тиск скакатиме, спочатку високий, потім зниження.

Більшу частину дня пектиме, потім - дощі, грози, можливі ввечері сильніші зливи та шквалисте посилення вітру.

Вітер південно-східний, 3-8 м/с, під час гроз місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 15-20°.

Фото: Наталка Діденко

7-8 липня дощі з грозами триватимуть періодично на заході, півночі та в центрі України, проте почнеться зниження температури повітря - спека поступиться.

Український гідрометеорологічний центр попереджає про І рівень (жовтий) небезпеки удень 6 липня у західних, північних, більшості центральних областей.

Фото: Український гідрометеорологічний центр