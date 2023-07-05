Грози, шквали та зливи або спека до +37 °C: синоптик Наталка Діденко про погоду на 6 липня
У четвер, 6 липня, в Україні прогнозують жовтий рівень небезпеки у західних, північних та більшості центральних областей. Будуть грози, шквали та зливи
Про це інформує синоптик Наталка Діденко.
Погода завтра буде цікавою, складною і строкатою водночас.
6 липня атмосферні фронти, антициклон, спека під +35 °C і вище, в зоні фронтів небезпечні метеорологічні явища, грози, шквали, сильні зливи, ймовірний град.
У південних та східних областях буде спекотно
Сильна спека очікується на півдні та сході України, вдень +30...+35 °C, подекуди до +37 °C.
Без дощів, яскраве сонце.
Лише на Одещині завтра ввечері дощ з грозою.
У північних, західних і центральних регіонах очікується негода
Дощі, грози, місцями сильні зливи та шквалисте посилення вітру при грозі передбачаються у четвер на заході, півночі та в більшості центральних областей.
У Кропивницькому з районами вже аж пізно ввечері, до Дніпропетровщини може й не дійти.
На півночі та в центрі України температура повітря переважно становитиме +30...+34 °C.
У західних областях, а також на північній Житомирщині буде найсвіжіше, протягом дня +23...+29 °C.
Вітер південно-східний, 3-8 м/с, під час гроз місцями пориви 15-20 м/с.
У Києві будуть погодні коливання
Денна спека обіцяє щипатися, +32...+34 °C, атмосферний тиск скакатиме, спочатку високий, потім зниження.
Більшу частину дня пектиме, потім - дощі, грози, можливі ввечері сильніші зливи та шквалисте посилення вітру.
Вітер південно-східний, 3-8 м/с, під час гроз місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 15-20°.
Фото: Наталка Діденко
7-8 липня дощі з грозами триватимуть періодично на заході, півночі та в центрі України, проте почнеться зниження температури повітря - спека поступиться.
Український гідрометеорологічний центр попереджає про І рівень (жовтий) небезпеки удень 6 липня у західних, північних, більшості центральних областей.
Фото: Український гідрометеорологічний центр
- Діденко прогнозувала 5 липня дощі на заході та півночі, а на півдні та сході спеку.
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