Грудневий саміт Східного партнерства має наблизити перспективу членства України в ЄС, - Науседа
Цьогорічний саміт Східного партнерства потрібно використати для наближення перспективи повного членства України, Грузії та Молдови в ЄС
Про це під час спільної пресконференції у Вільнюсі з президентом Польщі Анджеєм Дудою сказав глава литовської держави Гітанас Науседа, передає Укрінформ.
За його словами, довгостроковою метою є безпека Східного партнерства, відтак потрібно послідовно підтримувати країни цієї програми – Україну, Грузію та Молдову.
“Ми повинні забезпечити асоційованим членам поступову інтеграцію з внутрішнім ринком ЄС і прагнути до повноправного членства в Євросоюзі. З цією метою потрібно використати грудневий саміт Східного партнерства”, - наголосив Науседа.
- Як відомо, саміт Східного партнерства відбудеться 15 грудня в Брюсселі.
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