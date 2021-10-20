Грудневий саміт Східного партнерства має наблизити перспективу членства України в ЄС, - Науседа

Про це під час спільної пресконференції у Вільнюсі з президентом Польщі Анджеєм Дудою сказав глава литовської держави Гітанас Науседа, передає Укрінформ.

За його словами, довгостроковою метою є безпека Східного партнерства, відтак потрібно послідовно підтримувати країни цієї програми – Україну, Грузію та Молдову.

“Ми повинні забезпечити асоційованим членам поступову інтеграцію з внутрішнім ринком ЄС і прагнути до повноправного членства в Євросоюзі. З цією метою потрібно використати грудневий саміт Східного партнерства”, - наголосив Науседа.

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