Група з 200 мігрантів штурмувала кордон Польщі поблизу Черемчі
Минулої доби, 24 листопада, понад 200 мігрантів намагалися прорватися з Білорусі через кордон Польщі в районі міста Черемчі
Про це повідомляє прикордонна служба Польщі.
"На ділянці, яка охороняється прикордонниками у Черемчі, група понад 200 осіб штурмувала кордон", - йдеться у дописі в Twitter.
За минулу добу, 24 листопада, було зафіксовано 375 спроб незаконного перетину кордону та видано 56 рішень про депортацію іноземців. Двох нелегальних мігрантів із Іраку було заарештовано.
- Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що потік мігрантів до Білорусі знизився завдяки злагодженій роботі держав.
- За 23 листопада у Польщі було зафіксовано 267 спроб нелегального перетину кордону та видано 44 постанови про депортацію. Прикордонники повідомляли, що районі Мельніка групі з 30 мігрантів вдалося проникнути до Польщі, де порушників було затримано.
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