Група з 200 мігрантів штурмувала кордон Польщі поблизу Черемчі

Про це повідомляє прикордонна служба Польщі.



"На ділянці, яка охороняється прикордонниками у Черемчі, група понад 200 осіб штурмувала кордон", - йдеться у дописі в Twitter.



За минулу добу, 24 листопада, було зафіксовано 375 спроб незаконного перетину кордону та видано 56 рішень про депортацію іноземців. Двох нелегальних мігрантів із Іраку було заарештовано.



Wczoraj tj.24.11 na gr.????????????????375 prób jej nielegalnego przekroczenia.Wobec 56 cudzoziemców #funkcjonariuszeSG wydali postanowienia o opuszczeniu Polski.Zatrzymano 2 nielegalnych imigrantów-ob.Iraku.

Na odcinku ochranianym przez PSG w Czeremsze grupa ponad 200 os. forsowała granicę. pic.twitter.com/W2QjV7xHZ8 — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 25, 2021