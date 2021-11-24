На кордоні Білорусі та Польщі мігранти під час сутички поранили польського військового

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на речницю прикордонної служби Польщі Анну Міхальську.



Ввечері 23 листопада в районі Мельніка групі з 30 мігрантів вдалося проникнути до Польщі, де порушників було затримано. Мігранти кидали у бік польських прикордонників камінням і палками, у результаті чого один із польських військових отримав травму голови.



Загалом 23 листопада було зафіксовано 267 спроб нелегального перетину кордону Польщі, а правоохоронні органи видали 44 постанови про депортацію.



Як і раніше, польські прикордонники повідомляють, що спроби штурмувати кордон відбуваються під керівництвом білоруських силовиків.

Minionej doby na granicy????????????????odnotowano 267 prób jej nielegalnego przekroczenia.#funkcjonariuszeSG wydali 44 postanowienia o opuszczeniu Polski.

Na odcinkach ochranianych przez placówki SG w Dubiczach Cerkiewnych oraz w Mielniku grupy agresywnych cudzoziemców forsowały granicę. pic.twitter.com/2glbiTKxuh — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 24, 2021