На кордоні Білорусі та Польщі мігранти під час сутички поранили польського військового
У вівторок, 23 листопада, під час спроби мігрантів прорватися з Білорусі до Польщі було поранено польського військового
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на речницю прикордонної служби Польщі Анну Міхальську.
Ввечері 23 листопада в районі Мельніка групі з 30 мігрантів вдалося проникнути до Польщі, де порушників було затримано. Мігранти кидали у бік польських прикордонників камінням і палками, у результаті чого один із польських військових отримав травму голови.
Загалом 23 листопада було зафіксовано 267 спроб нелегального перетину кордону Польщі, а правоохоронні органи видали 44 постанови про депортацію.
Як і раніше, польські прикордонники повідомляють, що спроби штурмувати кордон відбуваються під керівництвом білоруських силовиків.
- Нагадаємо, 20 листопада близько 200 осіб штурмували кордон між Польщею і Білоруссю. За словами міністра оборони Маріуша Блащака, мігранти змінили тактику і тепер розділяються на маленькі групи.
- 21 листопада близько 150 мігрантів намагалися прорвати кордон поблизу села Дубичі-Церківні. Загалом за добу було зафіксовано 346 спроб незаконного перетину кордону.
- 22 листопада було зафіксовано 174 спроби нелегального перетину білорусько-польського кордону.
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