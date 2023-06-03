Про це Саакашвілі написав у Facebook.

"Треба готуватися до звільнення Абхазії та Шида Картлі (частина території Шида Картлі перебуває у складі невизнаної республіки Південна Осетія – ред.). Це вікно відкриється дуже скоро. Ми всі повинні скористатися моментом, коли російська армія буде повністю знищена, а у Москві буде хаос...", - заявив Саакашвілі.

Він додав, що абсолютно впевнений у швидкій перемозі Заходу, народу України та народу Грузії – "готуймося до облаштування грузинсько-українського кордону на Псоу!".

"Не виключаю, що ми матимемо спільний кордон з Україною на узбережжі Чорного моря. Сьогодні від… української армії залежить існування та перемога нашої країни", - наголосив Саакашвілі.

Псоу – річка на Західному Кавказі. Вздовж річки простягається державний кордон між Росією (Краснодарський край) та Грузією (самопроголошеною республікою Абхазія). По Псоу проходить східна межа російського міста Сочі.

Нагадаємо, 2 червня народна депутатка Єлизавета Ясько розповіла, що стала мамою дитини третього президента Грузії, який зараз за ґратами, народивши під час повномасштабної війни.