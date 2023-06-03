Грузія може мати спільний кордон з Україною на узбережжі Чорного моря, - Саакашвілі
Колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі переконаний, що скоро Україна переможе, Грузія зможе повернути свої території, окуповані РФ, а українсько-грузинський кордон буде проходити по річці Псоу
Про це Саакашвілі написав у Facebook.
"Треба готуватися до звільнення Абхазії та Шида Картлі (частина території Шида Картлі перебуває у складі невизнаної республіки Південна Осетія – ред.). Це вікно відкриється дуже скоро. Ми всі повинні скористатися моментом, коли російська армія буде повністю знищена, а у Москві буде хаос...", - заявив Саакашвілі.
Він додав, що абсолютно впевнений у швидкій перемозі Заходу, народу України та народу Грузії – "готуймося до облаштування грузинсько-українського кордону на Псоу!".
"Не виключаю, що ми матимемо спільний кордон з Україною на узбережжі Чорного моря. Сьогодні від… української армії залежить існування та перемога нашої країни", - наголосив Саакашвілі.
Псоу – річка на Західному Кавказі. Вздовж річки простягається державний кордон між Росією (Краснодарський край) та Грузією (самопроголошеною республікою Абхазія). По Псоу проходить східна межа російського міста Сочі.
- Нагадаємо, 2 червня народна депутатка Єлизавета Ясько розповіла, що стала мамою дитини третього президента Грузії, який зараз за ґратами, народивши під час повномасштабної війни.
- Саакашвілі перебуває за ґратами з часу таємного повернення до Грузії напередодні місцевих виборів у жовтні 2021 року.
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