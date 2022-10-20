Про це передає видання "Новости-Грузия" з посиланням на звіт національної служби статистики "Сакстат".

Зазначається, що За дев’ять місяців, з січня по вересень, експорт зріс на 11% до 473 млн доларів, імпорт - на 73%, до 1,24 млрд доларів. Збільшення товарообігу з Росією відбулося коштом збільшення імпорту нафтопродуктів.

Якщо за 9 місяців 2021 року Грузія закупила у РФ нафти на 96 мільйонів доларів, то 2022 року ця цифра збільшилася до 431 мільйона доларів. Таким чином, РФ для Грузії стала найбільшим імпортером нафти.

Також зріс імпорт російського коксу, борошна, маргарину.

Серед товарів, для яких спостерігається зростання експорту - грузинське вино, якого продали до Росії на 15% більше, ніж за цей період у 2021 році.

Також суттєво зріс реекспорт авто з Грузії до РФ: за дев’ять місяців 2021 року до Росії експортували близько 2 тисяч авто, а в 2022 році - 3,2 тисячі.

6 липня у Bloomberg заявили, що Китай та Індія навесні купили у Росії енергоносіїв на $24 млрд. Росія в умовах санкцій почала пропонувати свої енергоносії зі значним дисконтом. Проте загалом ціни на них на тлі енергетичної кризи у світі помітно зросли у порівнянні з торішнім рівнем.

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