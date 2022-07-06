Китай та Індія навесні купили у Росії енергоносіїв на $24 млрд, - Bloomberg
За три місяці повномасштабної війни РФ проти України Китай та Індія купили у агресора енергоносіїв на $24 млрд
Про це повідомляє Bloomberg.
За інформацією агенції, Китай витратив на російські енергоносії $18,9 млрд, що майже вдвічі більше від суми, яку він заплатив роком раніше. Індія за цей період придбала палива на $5,1 млрд, що більш ніж уп'ятеро перевищує торішні показники. Загалом доходи Росії від продажу енергоносіїв у КНР та Індію виявилися на $13 млрд більшими, ніж за аналогічний період 2021 року.
Зазначається, що Росія в умовах санкцій почала пропонувати свої енергоносії зі значним дисконтом. Проте загалом ціни на них на тлі енергетичної кризи у світі помітно зросли у порівнянні з торішнім рівнем.
За загальним обсягом закупівель 2022 року обидві країни поки відстають від Європи, проте ситуація зміниться, оскільки європейський імпорт падатиме через запровадження ембарго на вугілля та нафту і скорочення постачання газу з Росії.
- 13 червня стало відомо, що за сто днів повномасштабної війни в Україні Росія отримала від продажу нафти, газу та вугілля $98 млрд.
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