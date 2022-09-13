Губернатор Бєлгородськї області РФ оголосив евакуацію двох сіл на кордоні з Україною
Жителів російських сіл Журавлівка та Нехотіївка, що у Бєлгородській області, закликали евакуюватися з населених пунктів
Про це йдеться у телеграмі губернатора Бєлгородської області РФ В'ячеслава Гладкова.
Він зазначив, що поїхав туди, аби перевірити ситуацію на кордоні.
"Продовжуємо переконувати людей, які залишаються ще у Журавлівці та Нехотіївці, залишити свої будинки", - зазначив Гладков.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.8
Купівля 39.8Продаж 40.73
-
EUR
Купівля 39.69Продаж 40.92
- Актуальне
- Важливе