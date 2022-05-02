Губернатор Бєлгородської області заявляє про нічні "розриви". Відео

Про це він повідомляє у своєму офіційному телеграм-каналі.

За інформацією оперативного штабу, пошкоджень та руйнувань немає. Постраждалих немає. Вже з’явились у соцмережах кадри про спалахи в небі.





Нагадаємо, 1 травня на околиці Бєлгорода вибухнули склади зі зброєю.

Також у прикордонній з українською суверенною територією Курській області РФ частково обвалився міст з залізничною гілкою



