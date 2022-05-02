Губернатор Бєлгородської області заявляє про нічні "розриви". Відео
Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив про два "сильні розриви"
Про це він повідомляє у своєму офіційному телеграм-каналі.
За інформацією оперативного штабу, пошкоджень та руйнувань немає. Постраждалих немає. Вже з’явились у соцмережах кадри про спалахи в небі.
- Нагадаємо, 1 травня на околиці Бєлгорода вибухнули склади зі зброєю.
- Також у прикордонній з українською суверенною територією Курській області РФ частково обвалився міст з залізничною гілкою
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.05
Купівля 31.05Продаж 32.05
-
EUR
Купівля 32.54Продаж 33.68
- Актуальне
- Важливе