Губернаторка російської Югри: "Війна нам не потрібна"

З текстом заяви вдалося ознайомитись редакції порталу "Сибір. Реалії".

"Вказана публічна дія - висловлювання губернатора ХМАО Комарової Н.В у відповідь на питання мешканки Нижньовартовська про речове забезпечення військовослужбовців у ході спеціальної військової операції з денацифікації та демілітаризації України згідно з наказом верховного головнокомандувача президента РФ В.В. Путіна "Ми не готувалися. Вона нам не потрібна" спрямована на дискредитацію збройних сил Російської Федерації", - йдеться документі за підписом заявника, яким є прокремлівський активіст Юрій Рябцев.

14 жовтня Наталія Комарова, відповідаючи на запитання мешканки Нижньовартовська про погане оснащення мобілізованих, висловила невдоволення, що подібні питання адресують їй, а не міністру оборони Сергію Шойгу і заявила, що російська місцева влада була не готова до війни з Україною, наводить подробиці місцевий новинний ресурс 86.ru.

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"Ви у мене питаєте "розкажи губернатор"? Не міністр оборони? Давайте трохи по-іншому, я готова розглянути цю вашу заявку - ми так робимо. В даному випадку ми усі не готувалися до цієї війни. Вона нам не потрібна. Ми зовсім по-іншому вибудовували світ, у зв'язку з цим якісь нестиковки, невирішені питання безумовно будуть присутні", - сказала Комарова на зустрічі у Нижньовартовську.

Перед цим влада ХМАО обіцяла видавати мобізованим на війну проти України наплічник, де мало бути 28 найменувань різних речей (одяг, предмети побуту солдата, кнопковий телефон, термобілизна тощо). Однак, мобілізовані їх так і не побачили, на що скаржилася співрозмовниця Комарової.