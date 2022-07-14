Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ситуація стабільно-військова, обстріли продовжуються кожен день. Був обстріляний місцевий будинок творчості, багатоповерховий будинок. У громаді залишилось близько 4 тис. населення, до війни громада налічувала 20 тис. мешканців", - повідомив Ярмак.

Голова Гуляйпільської територіальної громади також додав, що всі об’єкти інфраструктури громади отримали руйнування. Близько 1000 приватних будинків мають різні ступені пошкодження.

Армія РФ продовжує обстрілювати мирних жителів Гуляйполя Запорізької області.

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