Гуляйполе перебуває на лінії фронту та обстрілюється щодня, — голова територіальної громади Ярмак
Голова Гуляйпільської територіальної громади Сергій Ярмак розповів що, тривалий час Гуляйполе знаходиться на лінії фронту, яка розділяє окуповану частину Запорізької області з Україною
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Ситуація стабільно-військова, обстріли продовжуються кожен день. Був обстріляний місцевий будинок творчості, багатоповерховий будинок. У громаді залишилось близько 4 тис. населення, до війни громада налічувала 20 тис. мешканців", - повідомив Ярмак.
Голова Гуляйпільської територіальної громади також додав, що всі об’єкти інфраструктури громади отримали руйнування. Близько 1000 приватних будинків мають різні ступені пошкодження.
- Армія РФ продовжує обстрілювати мирних жителів Гуляйполя Запорізької області.
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