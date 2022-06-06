У Гуляйполі внаслідок обстрілів окупантів травмовані шість людей, пошкоджені будинки
Армія РФ продовжує обстрілювати мирних жителів Гуляйполя Запорізької області. Лише за попередню добу шість людей травмовані. Декілька будинків внаслідок влучання рашистів загорілися, а вибуховою хвилею вибило вікна та двері
Про це інформує в телеграмі Запорізька обласна військова адміністрація.
"Із 4 на 5 червня ворог поцілив по багатоповерхівках та приватним будинкам гуляйпільців. Від ракетних влучень в багатьох приміщеннях відбулося займання, вибуховою хвилею повиносило вікна та двері. Також у людей пошкоджено гаражні приміщення та інші господарчі будівлі", - йдеться в повідомленні
Крім того, російські окупанти обстріляли місцевий стоматологічний кабінет та продовольчу крамницю. Будівлі зі зруйнованими дахами, потрощеними стінами та вибитими вікнами.
Відомо, що внаслідок атак рашистів щонайменше шість місцевих отримали осколкові поранення.
- 6 червня, із Запоріжжя планують виїзд приватного автотранспорту на тимчасово окуповані території.
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