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ГУР: На ТОТ Росія мобілізувала до лав своєї армії близько 60 тис. чоловіків

31 липня, 2023 понедiлок
11:25
Війна з Росією російські військові

З початку 2022 року держава-агресор Росія на окупованих територіях України примусово мобілізувала до своєї армії від 55 000 до 60 000 чоловіків

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк у  коментарі для програми "Донбас Реалії" на Радіо Свобода.

"Це насильницька мобілізація: окупанти ловили людей на вулиці, вони приходили на ті нечисельні підприємства, які ще працювали, і примусово забирали людей ― просто переодягали та відправляли на фронт. Обіцяли, мовляв, будете на другій на третій лінії, а насправді люди потрапляли на передову", ― сказав представник воєнної розвідки України.

Також зазначається, що РФ зганяє до окупаційного війська й студентів з окупованих українських територій.

"Людина зранку пішла на заняття і через два дні вона вже воює. Власне кажучи, Росія не вважає мешканців Донеччини та Луганщини за людей, тому окупантам абсолютно все одно, закони не діють. Єдина реальна можливість (вижити - ред.) ― одразу, за першої ж можливості здатися в полон", ― зазначив Андрій Черняк.

  • 23 липня заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький розповів, що Росія має мобілізаційний потенціал, який може застосувати за необхідності, а також зазначив, що великий відсоток росіян хоче продовження війни.
Суспільство
Україна
Росія
російська армія
мобілізація
окуповані території
окупанти
Військові новини
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