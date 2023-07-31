ГУР: На ТОТ Росія мобілізувала до лав своєї армії близько 60 тис. чоловіків
З початку 2022 року держава-агресор Росія на окупованих територіях України примусово мобілізувала до своєї армії від 55 000 до 60 000 чоловіків
Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк у коментарі для програми "Донбас Реалії" на Радіо Свобода.
"Це насильницька мобілізація: окупанти ловили людей на вулиці, вони приходили на ті нечисельні підприємства, які ще працювали, і примусово забирали людей ― просто переодягали та відправляли на фронт. Обіцяли, мовляв, будете на другій на третій лінії, а насправді люди потрапляли на передову", ― сказав представник воєнної розвідки України.
Також зазначається, що РФ зганяє до окупаційного війська й студентів з окупованих українських територій.
"Людина зранку пішла на заняття і через два дні вона вже воює. Власне кажучи, Росія не вважає мешканців Донеччини та Луганщини за людей, тому окупантам абсолютно все одно, закони не діють. Єдина реальна можливість (вижити - ред.) ― одразу, за першої ж можливості здатися в полон", ― зазначив Андрій Черняк.
- 23 липня заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький розповів, що Росія має мобілізаційний потенціал, який може застосувати за необхідності, а також зазначив, що великий відсоток росіян хоче продовження війни.
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