ГУР не виключає можливості застосування Росією ядерної зброї
Українська розвідка вважає, що Путін справді може вдатися до застосування ядерної зброї, проте це матиме наслідки й для інших країн
Про це зазначив заступник голови ГУР Міноборони України Вадим Скибицький у коментарі ITV News.
"Цілком можливо, що Росія застосує проти України ядерну зброю. Вони намагатимуться зупинити нашу наступальну діяльність і знищити нашу державу", – говорить він.
Скибицький також додав, що вибух тактичної ядерної зброї матиме вплив не лише на Україну, а й на Чорноморський регіон, зокрема на такі країни, як Польща, Туреччина та Болгарію.
- На тимчасово окупованих територіях почалась підготовка так званих референдумів.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.74
Купівля 40.74Продаж 41.8
-
EUR
Купівля 39.91Продаж 41.28
- Актуальне
- Важливе