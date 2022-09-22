ГУР не виключає можливості застосування Росією ядерної зброї

Про це зазначив заступник голови ГУР Міноборони України Вадим Скибицький у коментарі ITV News.

"Цілком можливо, що Росія застосує проти України ядерну зброю. Вони намагатимуться зупинити нашу наступальну діяльність і знищити нашу державу", – говорить він.

Скибицький також додав, що вибух тактичної ядерної зброї матиме вплив не лише на Україну, а й на Чорноморський регіон, зокрема на такі країни, як Польща, Туреччина та Болгарію.

На тимчасово окупованих територіях почалась підготовка так званих референдумів.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb